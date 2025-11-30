  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

اصفهان بارانی می‌شود؛ افزایش ۳ درجه‌ای دما

اصفهان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه احتمال بارش پراکنده باران در مرکز استان وجود دارد، از افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اوایل وقت فردا دوشنبه جو به نسبت پایداری در اغلب مناطق استان اصفهان حاکم است اما از اواخر روز گذر امواج ضعیف متناوب را انتظار داریم که با رشد ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، اوج فعالیت سامانه در روز سه شنبه و چهارشنبه است که به صورت بارش پراکنده و خفیف بیشتر مناطق استان از جمله نواحی مرکزی اصفهان را نیز فرا می‌گیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی خاطرنشان کرد: بارش قابل توجه نخواهد بود.

امینی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت پیش رو دما بین ۲ تا سه درجه افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای اصفهان در گرم‌ترین ساعات به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      14 0
      پاسخ
      ولا غیراز ریزگرد تو اصفهان چیزی نمیبینیم خدایا بداد زاینده رود برس😭😭😭😭🤲
    • رها IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      12 0
      پاسخ
      فقط آلودگی و غبار فعلا هست !!!!
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      بیشترین آلودگی را کارخانه‌های که ضایعات آهن آب میکنند دارند
    • رها IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا دلمون یه دل سیر بارون میخاد خسته شدیم از این پاییزی که نه باد میاد نه بارون
    • رسول حشمت قهدریجانی IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      درود راجع به بارش باران در شهر اصفهان انشاالله خیلی خوشحال هستم از خداوند تقاضا دارم بارش رحمت الهی برای همه شهرها به خصوص اصفهان شروع به باریدن کند. 🌹🙏

