لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اوایل وقت فردا دوشنبه جو به نسبت پایداری در اغلب مناطق استان اصفهان حاکم است اما از اواخر روز گذر امواج ضعیف متناوب را انتظار داریم که با رشد ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
به گفته وی، اوج فعالیت سامانه در روز سه شنبه و چهارشنبه است که به صورت بارش پراکنده و خفیف بیشتر مناطق استان از جمله نواحی مرکزی اصفهان را نیز فرا میگیرد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی خاطرنشان کرد: بارش قابل توجه نخواهد بود.
امینی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت پیش رو دما بین ۲ تا سه درجه افزایش مییابد، گفت: بیشینه دمای اصفهان در گرمترین ساعات به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر و و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
به گفته وی، ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.
