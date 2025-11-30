کشف ۲ گنج یاب از خودروهای عبوری در شاهرود؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی به دو سواری عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: برای بررسی بیشتر این خودروها متوقف شدند.

وی با بیان اینکه این دو سواری از مشهد عازم پایتخت بودند، افزود: در بازرسی دو دستگاه گنج یاب غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در یکی از خودروها سه سکه با قدمت تاریخی مورد شناسایی قرار گرفت، ابراز داشت: این کشفیات به میراث فرهنگی تحویل داده شده است.

شائینی با بیان اینکه پنج متخلف در این راستا دستگیر شدند، تصریح کرد: پرونده آنها تشکیل و و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان تحویل داده شده است.

وی افزود: برخورد با سوداگران میراث فرهنگی از جمله مأموریت‌های پلیسی است برای پیشگیری از قاچاق و تاراج میراث ملی از شهروندان درخواست داریم تا هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهند تا رسیدگی شود.