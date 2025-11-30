  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

کشف ۲ گنج یاب از خودروهای عبوری در شاهرود؛ ۵ نفر دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف دو دستگاه گنج‌یاب از دو خودروی سواری و دستگیری پنج نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی به دو سواری عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: برای بررسی بیشتر این خودروها متوقف شدند.

وی با بیان اینکه این دو سواری از مشهد عازم پایتخت بودند، افزود: در بازرسی دو دستگاه گنج یاب غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه در یکی از خودروها سه سکه با قدمت تاریخی مورد شناسایی قرار گرفت، ابراز داشت: این کشفیات به میراث فرهنگی تحویل داده شده است.

شائینی با بیان اینکه پنج متخلف در این راستا دستگیر شدند، تصریح کرد: پرونده آنها تشکیل و و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان تحویل داده شده است.

وی افزود: برخورد با سوداگران میراث فرهنگی از جمله مأموریت‌های پلیسی است برای پیشگیری از قاچاق و تاراج میراث ملی از شهروندان درخواست داریم تا هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهند تا رسیدگی شود.

