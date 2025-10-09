کشف قارچ ترافل قاچاق در شاهرود؛ ۱۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب پنجشنبه در حاشیه اجرای یک عملیات پلیسی در شاهرود با بیان اینکه ماموران انتظامی پاسگاه قلعه نو خرقان منطقه را زیر نظر دارند، ابراز داشت: ماموران هنگام کنترل منطقه با اشراف اطلاعاتی متوجه مورد مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه موضوع مربوط به چهار خودرو سواری بود، افزود: خودروها متوقف و دستور بازرسی آن ها صادر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در بازرسی خودروها مقدار دو کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق کشف شد، ابراز داشت: خودروها توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

شائینی از دستگیری ۱۳ نفر در رابطه با این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پرونده برای متهمان تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه محموله به اداره منابع طبیعی شاهرود تحویل داده شد، افزود: از شهروندان انتظار می رود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.