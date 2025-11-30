به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی پس از شکست یک بر صفر فولاد مقابل استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: با توجه به موقعیت‌هایی که نظیر زدن به تیر دروازه حریف و پنالتی و… باور اینکه نتیجه را واگذار کردیم برایمان سخت است. تیم حریف در نیم ساعت اول هم وارد زمین ما نشد.

سرمربی فولاد افزود: از لحاظ فنی تیم برتر زمین بودیم. وقتی نتوانیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. زمین مسابقه هم طوری نبود که بتوان روی آن بازی فنی کرد. چنین چمنی برای تمرین و ریکاوری هم خوب نیست.

وی درباره مشکل گلزنی تیمش یادآور شد: در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. باید بیشتر کار کنیم. هر نتیجه بدی که به دست می‌آید مسئولیتش با من است. باید خودمان را بهبود ببخشیم.

گل‌محمدی گفت: با شیوه بازی این فصل نباید الان در این رده حاضر می‌شدیم اما اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد که نمی‌خواهم الان بازگو کنم. از هواداران که به ما انگیزه دادند و ما را ۹۰ دقیقه تشویق کردند تشکر می‌کنم.

سرمربی فولاد خوزستان درباره روند بازیکن گیری تیمش گفت: تا تیم فصل با جوانانی که اضافه کردیم پیش می‌رویم. کیفیت خوبی از خودمان به نمایش گذاشتیم. تا پنجره نقل و انتقالاتی فرصت زیاد است و روی این موضوع فعلا نمی‌توانیم صحبت کنیم.

او درباره اشتباهات فردی علی نعمتی گفت: او بازیکن مهم و ملی پوش تیم ماست و از همین فولاد به چنین جایگاهی رسیده است. فشار زیادی روی اوست. هر بازیکنی امکان دارد این اشتباهات را انجام دهد. او یکی از بازیکنان خوب و تأثیرگذار ماست.