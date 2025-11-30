یک اشتباه فولاد و یک گل برای استقلال در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۱۵ امروز از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که نیمه نخست این دیدار با یک گل همراه بود. سعید سحرخیزان (۳۰) برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب استقلال

آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضائیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، مهران احمدی (۱۳- اسماعیل قلی زاده)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب فولاد

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

نهایت استفاده استقلال از اشتباه فولاد

دو تیم در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازی پر اشتباهی را در ارسال پاس‌های کوتاه و بلند داشتند تا خبری از بازی‌سازی آنها در میانه میدان یا خلق موقعیت حاصل از کار تیمی نباشد.

با این حال اشتباه علی نعمتی در دقیقه ۳۰ کافی بود تا سعید سحرخیزان به راحتی صاحب توپ شده و با شوت سرضرب خود توپ را از بین پاهای حامد لک وارد دروازه فولاد گرده و کل سه امتیازی تیمش را به ثمر برساند.

در ادامه فولاد سعی داشت با استفاده از سرعت یوسف مزرعه و احسان محروقی گل خورده را حبران کند اما در این امر ناکام بودند تا نیمه اول با همین یک گل ناشی از اشتباه مدافع ملی پوش فولاد به ثمر برسد.