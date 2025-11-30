به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای استقلال و فولاد خوزستان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکشنبه برگزار شد و نیمه نخست این مسابقه با حاشیههایی همراه بود.
در دقایق پایانی نیمه اول، حامد لک دروازهبان فولاد نسبت به تصمیمات بیژن حیدری داور مسابقه اعتراض شدیدی انجام داد. لک پس از اعلام یکی از خطاها به سمت داور رفت و چند لحظه با او صحبت کرد. در ادامه، سامان فلاح مدافع استقلال به سمت دروازهبان فولاد رفت و تلاش کرد او را آرام کند تا تنش بیشتری ایجاد نشود.
پس از سوت پایان نیمه نخست، بازیکنان دو تیم به سمت رختکن رفتند و در این لحظه، هواداران استقلال که در ورزشگاه حضور داشتند، با تشویق بازیکنان تیمشان روحیه آبیپوشان را بالا بردند و آنها را همراهی کردند.
در فاصله بین دو نیمه، برخی از بازیکنان فولاد در کنار زمین باقی ماندند و برای حفظ آمادگی بدنی خود اقدام به گرمکردن مجدد کردند تا با انرژی بیشتری برای نیمه دوم آماده شوند.
این مسابقه که در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر برگزار میشود، اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و حساسیت بازی باعث شده نیمه نخست با واکنشهای متعددی همراه باشد.
