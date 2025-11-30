استقلال با صدر به سراغ پرسپولیس رفت؛ فولاد امتیاز نخواست!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۱۵ امروز از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این دیدار با یک گل به سود آبی پوشان همراه بود. سعید سحرخیزان (۳۰) برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب استقلال

آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضائیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی (۹۰- محمدحسین اسلامی) مهران احمدی (۱۳- اسماعیل قلی زاده، علیرضا کوشکی (۹۰ - روزبه چشمی) سعید سحرخیزان

ترکیب فولاد

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری (۹۰ - ابوالفضل زاده‌عطار)، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

نهایت استفاده استقلال از اشتباه فولاد

دو تیم در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازی پر اشتباهی را در ارسال پاس‌های کوتاه و بلند داشتند تا خبری از بازی‌سازی آنها در میانه میدان یا خلق موقعیت حاصل از کار تیمی نباشد.

با این حال اشتباه علی نعمتی در دقیقه ۳۰ کافی بود تا سعید سحرخیزان به راحتی صاحب توپ شده و با شوت سرضرب خود توپ را از بین پاهای حامد لک وارد دروازه فولاد گرده و کل سه امتیازی تیمش را به ثمر برساند.

در ادامه فولاد سعی داشت با استفاده از سرعت یوسف مزرعه و احسان محروقی گل خورده را حبران کند اما در این امر ناکام بودند تا نیمه اول با همین یک گل ناشی از اشتباه مدافع ملی پوش فولاد به ثمر برسد.

تلاش فولاد با سانتر و فرصت از دست رفته با ساسان

تصمیمات یحیی گل محمدی در نیمه دوم نشان از شیوه نسبتا متفاوت این تیم برای جبران گل خورده در ۴۵ دقیقه دوم بود. آنها سعی داشتند با استفاده از سانترهای بلند و استفاده از قدرت سرزنش بازیکنان خود به گل تساوی برسند. همین امر باعث شد تا میزان ارسال از جناحین فولادی‌ها افزایش پیدا کند اما دفاع استقلال کم اشتباه بود تا اینکه عارف غلامی مدافع آبی پوشان در دقیقه ۸۲ خطای ناشیانه ای روی بازیکن فولاد انجام دهد تا حیدری با کمک داورVAR تصمیم به اعلام خطای پنالتی بگیرد.

ساسان انصاری پشت ضربه پنالتی ایستاد اما آدان توانست به خوبی مسیر توپ را تشخیص دهد و مانع از گل خوردن استقلال شود.

در ادامه بازی، سحرخیزان روی ضد حمله صاحب موقعیت گل دیگری شد اما خودخواهی او در دادن پاس کوتاه با آسانی مانع از زدن گل دوم آبی‌ها شد.

سینا مریدی بازیکن فولاد نیز در دقیقه ۸۷ با تشخیص VAR مرتکب خطای خطرناک روی کوشکی شد تا با کارت قرمز مستقیم روبرو شود.

استقلال با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد تا بار دیگر به صدر جدول بازگردد و اینگونه برای دیدار رفت دربی پایتخت با پرسپولیس که ۱۸ امتیازی است آماده شود. فولاد نیز با ۱۱ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار گرفت.