درگذشت همسر معاون رئیس‌جمهور طی سانحه رانندگی در محورشریف‌آباد-ایوانکی

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان از وقوع تصادف برای خانواده معاون رئیس‌جمهور در محور شریف‌آباد به ایوانکی خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه همسر ایشان جان خود را از دست داد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک حادثه رانندگی برخورد کامیون و سواری تارا بعدازظهر یکشنبه به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه در محور شریف آباد- ایوانکی به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: عملیات امداد و نجات به سرعت انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه خودرو تارا متعلق به سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی بود، ابراز داشت: متأسفانه بر اثر شدت حادثه همسر ایشان فوت شد.

درخشان با بیان اینکه راننده پدر همسر معاون رئیس جمهور بود، تصریح کرد: امداد رسانی اولیه انجام و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه سه فرزند معاون رئیس جمهور نیز مصدوم شدند، افزود: مصدومان برای ادامه سیر درمان توسط اورژانس به تهران منتقل شدند.

    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 1
      پاسخ
      آقای رئیس جمهور هوای پردیس وملاردورودهن آلوده تر اتهرانه چرافقط به خودتون وخانواده هاتون فکر میکنین
      • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        1 0
        تهمت نزن
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      خداوند به آن سفر کرده ، بهشت را عنایت کند و بازماندگانش ، صبر .
    • Ali IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه ولی بدبخت اون سه تا بچه که تا زمانی که زنده هستند تصاویر این فاجعه و به رحمت خدا رفتن اون مرحومه رو ثانیه به ثانیه شو با گوشت و پوست و سلولی حسش میکنم و باهاش زندگی میکنند خدا این مصیبت سر گرگ بیابان و دشمن کسی نیاره
    • اسی هستم IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کارشناسان خبره باید بر رسی کنند اگر قبل از تصادف لاستیک ترکیده ضمن بر رسی های کارشناسی نوع لاستیک وسازنده آن شرکت توبیخ وبه مردم معرفی کنند .
    • IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      1 0
      پاسخ
      فاجعه خودروهای افتضاح داخلی دامن دولتی ها رو هم گرفت. هرچند تارا گرونه ولی دم معاون رییس جمهور گرم که مثل بقیه دولتی ها از خودروی خارجی و ضد گلوله استفاده نکرد. مگه اینکه این خودرو صرفا مال پدر همسرش بوده نه خانواده. در هر صورت مرگ عزیز داغ وحشتناکیه. خدا مرحومه رو رحمت کنه و به فرزندان داغدارش صبر بده. 🥺
    • هاله IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا باعث تاسف که خودروهای تولید ملی سالانه جان ۳۰ الی ۴۰ هزارنفر ازهموطنان عزیز مارامیگیرند .😔😔😔😔و هیچکس خم به ابرو نمیاره
    • حسین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      لطفالاستیک ماشین رابازرسی کنیدببینیدمربوط به کدام سازنده است که اینطورترکیده بررسی کنیدکه خدای ناکرده حق کسی پایمال نشود

