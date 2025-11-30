حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک حادثه رانندگی برخورد کامیون و سواری تارا بعدازظهر یکشنبه به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه در محور شریف آباد- ایوانکی به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: عملیات امداد و نجات به سرعت انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه خودرو تارا متعلق به سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی بود، ابراز داشت: متأسفانه بر اثر شدت حادثه همسر ایشان فوت شد.

درخشان با بیان اینکه راننده پدر همسر معاون رئیس جمهور بود، تصریح کرد: امداد رسانی اولیه انجام و به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه سه فرزند معاون رئیس جمهور نیز مصدوم شدند، افزود: مصدومان برای ادامه سیر درمان توسط اورژانس به تهران منتقل شدند.