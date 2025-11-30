به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: تعطیلی موقت سه روزه که طی روزهای ۶ تا ۹ آذر به‌درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با هدف کنترل ابتلاء به بیماری‌های فصلی و آنفولانزا اعمال شد، به پایان رسیده و شرایط برای بازگشایی مراکز آموزشی مهیا است.

وی افزود: ضرورت دارد خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه علائم سرماخوردگی، گوارشی یا بیماری‌های تنفسی در دانش‌آموزان، از حضور آن‌ها در مدرسه جلوگیری کنند. هماهنگی لازم نیز با آموزش‌وپرورش انجام شده تا در خصوص غیبت این دانش‌آموزان سخت‌گیری صورت نگیرد.

حسن زاده عنوان کرد: به مدیران مدارس تاکید شده است نسبت به تقویت تهویه کلاس‌ها، رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری نهایت همکاری را داشته باشند تا از لزوم اعمال مجدد تعطیلی جلوگیری شود.