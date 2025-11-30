  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان از فردا از سر گرفته می‌شود

فعالیت مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان از فردا از سر گرفته می‌شود

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با پایان یافتن تعطیلی سه‌روزه مراکز آموزشی استان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان از فردا دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: تعطیلی موقت سه روزه که طی روزهای ۶ تا ۹ آذر به‌درخواست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با هدف کنترل ابتلاء به بیماری‌های فصلی و آنفولانزا اعمال شد، به پایان رسیده و شرایط برای بازگشایی مراکز آموزشی مهیا است.

وی افزود: ضرورت دارد خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه علائم سرماخوردگی، گوارشی یا بیماری‌های تنفسی در دانش‌آموزان، از حضور آن‌ها در مدرسه جلوگیری کنند. هماهنگی لازم نیز با آموزش‌وپرورش انجام شده تا در خصوص غیبت این دانش‌آموزان سخت‌گیری صورت نگیرد.

حسن زاده عنوان کرد: به مدیران مدارس تاکید شده است نسبت به تقویت تهویه کلاس‌ها، رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گذاری نهایت همکاری را داشته باشند تا از لزوم اعمال مجدد تعطیلی جلوگیری شود.

کد خبر 6673474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Xkh DE ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      34 7
      پاسخ
      یعنی چی قم با شاخص آلودگی ۱۰۸ تعطیل شد بندرعباس نه؟
    • حکیم IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      11 7
      پاسخ
      سلام لطفا دقت کنید مردم هرمزگان قشم بچه ها شون مریضن چرا نباید مدرسه تعطیل باشه
    • بهار CA ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 6
      پاسخ
      لطفا تعطیل کنید مدارس رو خیلی زیاد شده مریضی
    • Mahdi IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 3
      پاسخ
      باید تا خوب شدن بیماران مدرسه را تعطیل کنند تا بیماری از بین برود هرمزگان حاجی آباد
    • مانی IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 10
      پاسخ
      چی میگی الان یه هفته است مدارس دانشگاه‌ها هرمزگان تعطیله هی هم تمدید میکنن . تا آخر این هفته تعطیله . اخبارت‌ خیلی قدیمیه .‌به روز باش
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      باید مدارس تعطیل شود این طور تمام افراد مبتلا و باعث مرگ میشوند
    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا فقط مدارس رو تعطیل کنند. همه جا تعطیل کنند کل فرشگاه ها و بازارها و ادارات و تجمع ها نه فقط مدارس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها