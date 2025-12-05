فولاد هرمزگان برنده دربی هرمزگانی ها در لیگ برتر فوتسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور تیم فولاد هرمزگان در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ میزبان خود پالایش نفت بندرعباس را شکست داد.
بهزاد عظیمی و امیرحسین تقوی گلزنان تیم فولاد هرمزگان و امیر خون جهان تک گل تیم پالایش نفت بندرعباس در این دیدار بودند.
با ثبت این نتیجه تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده هشتم و تیم فولاد هرمزگان هم با کسب ۲۴ امتیاز با تفاضل گل بهتر در رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم در حال برگزاری است.
