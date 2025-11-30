  1. بین الملل
سخنگوی حماس: رژیم صهیونیستی در اجرای مرحله دوم آتش‌بس تعلل می‌کند

سخنگوی جنبش حماس ضمن متهم کردن رژیم صهیونیستی به تعلل در اجرای توافق آتش‌بس، از میانجیگران خواست که رژیم صهیونیستی را برای انجام تعهداتش تحت فشار قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت: ادامه جستجوی اجساد اسرای صهیونیست، علیرغم مشکلات، نشان دهنده تعهد کامل ما به توافق آتش بس در غزه است.

حازم قاسم در ادامه سخنانش افزود: رژیم صهیونیستی در ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس و اجرای الزامات آن تعلل می‌کند.

سخنکوی حماس خاطرنشان کرد: ما از میانجیگران می‌خواهیم که رژیم اشغالگر را برای انجام تعهداتش یعنی باز کردن گذرگاه رفح و حرکت به سمت اجرای مرحله دوم تحت فشار قرار دهند.

اظهارات این مقام ارشد جنبش حماس در حالی است که روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از منابع فلسطینی و عربی گزارش داد که مذاکرات قاهره درباره مرحله دوم آتش‌بس در غزه به بن‌بست کامل رسیده و رژیم صهیونیستی از پذیرش اجرای مرحله دوم آتش‌بس یعنی عقب‌نشینی از نوار غزه خودداری می‌کند و جنبش حماس نیز تحویل سلاح‌های خود را بدون دریافت تضمین‌های روشن رد کرده است.

