به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت: ادامه جستجوی اجساد اسرای صهیونیست، علیرغم مشکلات، نشان دهنده تعهد کامل ما به توافق آتش بس در غزه است.
حازم قاسم در ادامه سخنانش افزود: رژیم صهیونیستی در ورود به مرحله دوم توافق آتشبس و اجرای الزامات آن تعلل میکند.
سخنکوی حماس خاطرنشان کرد: ما از میانجیگران میخواهیم که رژیم اشغالگر را برای انجام تعهداتش یعنی باز کردن گذرگاه رفح و حرکت به سمت اجرای مرحله دوم تحت فشار قرار دهند.
اظهارات این مقام ارشد جنبش حماس در حالی است که روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از منابع فلسطینی و عربی گزارش داد که مذاکرات قاهره درباره مرحله دوم آتشبس در غزه به بنبست کامل رسیده و رژیم صهیونیستی از پذیرش اجرای مرحله دوم آتشبس یعنی عقبنشینی از نوار غزه خودداری میکند و جنبش حماس نیز تحویل سلاحهای خود را بدون دریافت تضمینهای روشن رد کرده است.
