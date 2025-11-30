جریمه۵۸ میلیاردی یک دستگاه دولتی در پردیس به دلیل اشتغال غیرمجاز اتباع

محمدامین خدایاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از جریمه ۵۸ میلیارد ریالی یکی از دستگاه‌های عمرانی دولتی پردیس به دلیل به‌کارگیری غیرقانونی اتباع بیگانه خبر داد.

خدایاری در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مردمی و در پی انجام بازرسی میدانی در فاز ۸ پردیس، یکی از دستگاه‌های دولتی فعال در پروژه‌های عمرانی به دلیل اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، طبق حکم بازرس کار به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیارد ریال در حق خزانه دولت محکوم شد.

وی افزود: این حکم پس از بررسی دقیق مستندات، تحقیقات میدانی و تطبیق با نص صریح قانون صادر شده و کارفرمای متخلف موظف به پرداخت جریمه تعیین‌شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس با هشدار به تمامی کارفرمایان تأکید کرد: طبق قانون، هرگونه به‌کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز کار غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده، کارفرما مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر دستمزد قانونی کارگر ایرانی به ازای هر روز اشتغال خواهد بود.

خدایاری با اشاره به قانون منع به کارگیری اتباع غیرمجاز گفت: در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه دو برابر محاسبه می‌شود.

وی با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه متخلف بیان داشت: پیش از این، تذکر رسمی مبنی بر جایگزینی نیروی کار فاقد مجوز با نیروی کار مجاز یا نیروی داخلی صادر شده بود، اما با وجود هشدارها، به‌کارگیری گسترده اتباع غیرمجاز ادامه یافت که روز گذشته مطابق قانون با آن برخورد قاطع صورت گرفت.

خدایاری در پایان تصریح کرد: مردم عملکرد ادارات دولتی را در رعایت قانون به دقت رصد می‌کنند و ما طبق تکلیف قانونی، با هرگونه استخدام گسترده اتباع فاقد مجوز در هر سطحی برخورد خواهیم کرد.