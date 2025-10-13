لقمانی: ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی در استان گفت: در راستای گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی طی ۶ ماه گذشته ۱۹۷ کارگر غیرمجاز شناسایی و ۴۱ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون، جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.

لقمانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین کار و حمایت از نیروی کار داخلی گفت: این اقدامات با هدف حفظ اشتغال کارگران داخلی و مقابله با استفاده غیرقانونی از نیروی کار اتباع خارجی انجام می‌شود.