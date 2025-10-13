  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۵

لقمانی: ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان شناسایی شد

رشت- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه به کارگیری اتباع خارجی در این استان ممنوع است، گفت: در ۶ ماه گذشته با همکاری نیروی انتظامی ۱۹۷ کارگر غیرمجاز در گیلان شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی در استان گفت: در راستای گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی طی ۶ ماه گذشته ۱۹۷ کارگر غیرمجاز شناسایی و ۴۱ کارفرمای متخلف به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون، جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.

لقمانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین کار و حمایت از نیروی کار داخلی گفت: این اقدامات با هدف حفظ اشتغال کارگران داخلی و مقابله با استفاده غیرقانونی از نیروی کار اتباع خارجی انجام می‌شود.

