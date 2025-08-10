۱۸ میلیون جریمه روزانه در انتظار کارفرمایان متخلف پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین خدایاری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کار گیرند، برای هر روز اشتغال غیرمجاز ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار ریال خواهند شد.

خدایاری ظهر یکشنبه در حاشیه گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی بومهن اظهار داشت: این جریمه در سال ۱۴۰۴ به نفع صندوق دولت وصول می‌شود و هدف از اجرای این طرح، مقابله با اشتغال غیرقانونی و رعایت قوانین کار است.

وی با تأکید بر اینکه کارت آمایش و کارت تردد به هیچ عنوان مجوز اشتغال محسوب نمی‌شود، افزود: حتی دارندگان کارت کار با اعتبار منقضی یا شاغلان در مشاغل و شهرستان‌های غیرمرتبط نیز مشمول جرایم فوق خواهند بود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس ادامه داد: بازدیدهای امروز بر اساس گزارش‌های مردمی انجام شد و انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده اشتغال اتباع فاقد مجوز، مراتب را به واحد بازرسی این اداره اطلاع دهند.