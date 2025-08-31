بازرسی اشتغال اتباع غیرمجاز در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس پیش از ظهر یکشنبه از کارگاه‌های مناطق سیاه‌سنگ، فاز دو و بومهن بازدید و بر لزوم رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز تأکید کردند.

محمدامین خدایاری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس، در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: به کارفرمایان هشدار داده شد، که به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، علاوه بر تهدید امنیت شغلی کارگران ایرانی، جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، یعنی حدود ۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال به ازای هر روز در سال ۱۴۰۴، به دنبال خواهد داشت که به صندوق دولت واریز می‌شود.

وی با تأکید بر جدیت این اداره در برخورد با متخلفان اعلام کرد: بازرسی‌های منظم از کارگاه‌ها برای شناسایی و برخورد با اشتغال اتباع غیرمجاز در اولویت قرار دارد. با کارفرمایانی که به‌صورت حرفه‌ای (بیش از یک نفر) از اتباع غیرمجاز استفاده کنند، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گرفته و در موارد لازم، به مقامات قضائی معرفی خواهند شد.

خدایاری همچنین از افزایش دو برابری عملکرد حوزه بازرسی اتباع غیرمجاز در ۲۷ روز کاری اخیر نسبت به چهار ماه نخست سال خبر داد و افزود: این جهش نشان‌دهنده حساسیت ویژه ما به موضوع اشتغال اتباع غیرمجاز است.