کاهش قیمت نفت زیر سایه مذاکرات صلح

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در حالی کاهش یافته که سرمایه‌گذاران همزمان در حال رصد مخاطرات ژئوپولیتیکی و مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین هستند. از سوی دیگر، نشست اوپک پلاس در روز یکشنبه نیز توجه بازار را به خود جلب کرده تا سرنخ‌هایی از احتمال تغییر در سیاست تولید این گروه به دست آید.

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۷۸ درصد افت، به ۶۲ دلار و ۳۸ سنت رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۱۰ سنتی، یعنی ۰.۱۷ درصد، در سطح ۵۸ دلار و ۵۵ سنت معامله می‌شود.

با وجود رشد حدود یک‌درصدی طی هفته گذشته، هر دو شاخص نفتی در آستانه چهارمین کاهش ماهانه پیاپی قرار دارند؛ روندی که از سال ۲۰۲۳ سابقه نداشته است. عرضه بالاتر جهانی مهم‌ترین عاملی است که همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند.

تحلیلگران ریستاد انرژی می‌گویند افزایش حاشیه سود پالایشگاهی در برخی مناطق از تقاضا حمایت کرده، اما نگرانی نسبت‌به مازاد عرضه اثر این حمایت را کاهش داده است.

بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور در سپتامبر به رکورد ۱۳.۸۴ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت‌به ماه قبل ۴۴ هزار بشکه افزایش دارد؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها از مازاد عرضه افزوده است.

نظرسنجی تازه رویترز از ۳۵ اقتصاددان نشان می‌دهد میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده برای نفت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۲.۲۳ دلار است؛ رقمی کمتر از برآورد ۶۳.۱۵ دلاری ماه اکتبر. این در حالی است که نفت برنت از ابتدای سال تاکنون به‌طور متوسط ۶۸.۸۰ دلار معامله شده است.

در کنار این عوامل، نشانه‌هایی از نزدیک شدن احتمالی روسیه و اوکراین به توافق صلح نیز در کاهش قیمت‌ها نقش داشته است.

برخی نمایندگان اوپک پلاس می‌گویند این گروه در نشست یکشنبه احتمالاً سطح تولید خود را بدون تغییر حفظ خواهد کرد و سازوکار جدیدی برای ارزیابی ظرفیت تولید اعضا نیز تصویب می‌شود.

همچنین گزارش‌ها حاکی است عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، ممکن است قیمت فروش نفت خود برای مشتریان آسیایی را در ژانویه برای دومین ماه متوالی کاهش دهد و آن را به کمترین سطح پنج‌سال اخیر برساند. عرضه فراوان و چشم‌انداز مازاد عرضه همچنان بر بازار فشار وارد کرده است.