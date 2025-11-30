هاشمی: قنات و گلخانه دو اولویت حیاتی کشاورزی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای عالی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: آیین‌نامه این شورا دارای ۱۹ بند قانونی مهم است که لازم است برای جلسه آینده به‌صورت کامل در اختیار اعضا قرار گیرد تا مسیر فعالیت‌ها شفاف و منسجم شود.

وی با بیان اینکه نخستین جلسه شورا آغاز مسیر جدیدی در برنامه‌ریزی کشاورزی استان است، افزود: از این پس باید چند کارگروه تخصصی در زیرمجموعه شورا فعال شود تا موضوعات مختلف به‌صورت کارشناسی بررسی و سه تا چهار محور اصلی برای توسعه کشاورزی استان انتخاب شود.

لزوم بازنگری در وضعیت گلخانه‌ها

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت بازآفرینی ساختار گلخانه‌های استان گفت: برخی گلخانه‌ها به دلیل شور شدن منابع آب از مدار تولید خارج شده‌اند و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

وی افزود: ستاد توسعه گلخانه در استان باید تشکیل و وظایف دولت، نوع حمایت‌ها و شیوه جذب سرمایه‌گذار مشخص شود. همان‌گونه که در حوزه معدن سرمایه‌گذار جذب شده، ظرفیت سرمایه‌گذاری در گلخانه‌ها نیز وجود دارد و باید فعال شود.

هاشمی تأکید کرد: تشکیل کمیته تخصصی گلخانه ضروری است تا وضعیت واحدهای آسیب‌دیده، امکان جابجایی و طرح‌های حمایتی به‌صورت دقیق بررسی شود.

احیای قنوات؛ ضرورت حفظ روستاها

استاندار خراسان جنوبی احیای قنوات را دومین محور اساسی توسعه کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: پایداری سکونت در روستا بدون آب امکان‌پذیر نیست و قنات‌ها نقشی حیاتی در تأمین آب پایدار دارند.

وی ادامه داد: در بسیاری مناطق، با مدیریت علمی و تزریق اصولی آب می‌توان قنوات را احیا کرد و این موضوع باید در دستور کار شورا قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت دانشگاه و نخبگان علمی

هاشمی با انتقاد از کم‌استفاده شدن توان علمی استان در تصمیم‌سازی‌ها تصریح کرد: بسیاری از اساتید و پژوهشگران برجسته اهل خراسان جنوبی هستند اما در مراکز دیگر فعالیت می‌کنند. دبیرخانه شورا باید فعال شود و فراخوانی برای دریافت ایده‌ها و طرح‌های علمی صادر کند.

وی افزود: هسته‌های اندیشه‌ورز و گروه‌های پژوهشی می‌توانند راهکارهای مهمی در حوزه مدیریت منابع آب، کمبود بارش و بهبود بهره‌وری ارائه دهند.

انتقاد از مجوزهای غیراصولی استخرهای ذخیره آب

استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از صدور بی‌ضابطه مجوز استخرهای ذخیره آب در سال‌های گذشته گفت: بسیاری از این استخرها به صورت سطحی و غیراصولی ساخته شده و تا ۴۰ درصد اتلاف آب داشته‌اند. اگر کار کارشناسی انجام می‌شد، امروز با این حجم از هدررفت آب روبه‌رو نبودیم.

ظرفیت بالای محصولات کم‌آب‌بر

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان اظهار داشت: خراسان جنوبی بیش از ۱۱۰۰ گونه گیاه دارویی دارد که می‌تواند محور توسعه اقتصادی استان باشد. همچنین ظرفیت تولید و صادرات زرشک و پرورش شترمرغ نمونه‌ای از فرصت‌های کم‌آب‌بر استان است که باید تقویت شود.

هاشمی در پایان تأکید کرد: قنات، گلخانه و استفاده از ظرفیت دانشگاه سه محور اصلی برنامه‌های ما در حوزه کشاورزی است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه پایدار کشاورزی استان هموار شود.