«عون» در دیدار با پاپ: به جهان بگویید که لبنان تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در دیدار با پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان در بیروت گفت: با اعتقاد به حق خود بر سرزمین مادریمان، ما اینجا در لبنان میمانیم.
رئیس جمهور لبنان خطاب به پاپ افزود: به نیابت از ما به جهانیان بگویید که ما نخواهیم مرد، تسلیم نخواهیم شد و ما تنها فضای تلاقی در کل منطقه خود، و تقریباً میتوانم بگویم در کل جهان، باقی خواهیم ماند.
جوزف عون ادامه داد: ادامه وجود لبنان به صورت فعلی آن شرط برقراری صلح، امید و آشتی است. اگر مسیحیان در لبنان سقوط کنند، معادله وطن به هم میریزد و اگر مسلمانان در لبنان سقوط کنند، معادله وطن و عدالت آن مختل میشود.
رئیس جمهور لبنان همچنین به پاپ گفت: ایمان ما عظیم است و امید ما شفای روحها از نفرت، جنگ و ویرانی است.
