ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با سفر پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، نیروهای اسرائیلی در ادامه تجاوز خود به لبنان با شلیک گلوله، پرتاب نارنجکهای صوتی، نورزا و آتشزا، چندین روستا و اطراف آنها را در جنوب این کشور هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، همچنین پایگاه «رویسات العلم» واقع در اطراف روستای کفرشوبا بارها با گلوله هدف قرار گرفت.
در پایگاه «الجرداح»، نیروهای اسرائیلی به سمت اطراف روستای الضهیره رگبار شلیک کردند.
یک پهپاد اسرائیلی نیز نارنجک صوتی به سمت روستای مارونالراس پرتاب کرد و پهپادهای دیگر در نزدیکی ماهیگیران رأسالناقوره نارنجکهای صوتی انداختند.
همچنین پهپاد دیگری یک دستگاه حفاری را در محله «واسطانی» روستای شبعا هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنین به سمت منطقه «وادی مظلم» در اطراف روستای بیتلیف، نارنجکهای نورزا شلیک کرد. همزمان پروازهای شناسایی و پهپادهای اسرائیلی در آسمان منطقه ادامه داشت.
به علاوه ارتش اسرائیل در منطقه میان بیتلیف و روستای رامیا، از نارنجکهای آتشزا استفاده کرد. در اطراف روستای یارون نیز نارنجکهای نوری شلیک شد.
پیشتر، اطراف روستای عیترون با سلاحهای خودکار توسط نیروهای اسرائیلی مورد تیراندازی و عملیات جستوجو قرار گرفته بود.
با وجود گذشت یک سال پس از توافق آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، این رژیم ضمن سو استفاده از این توافق، از مواضع نظامی تازه تأسیس خود غیرنظامیان را در جنوب لبنان هدف قرار میدهد.
