مشهد میزبان نخستین دوره توانمندسازی فرماندهان بسیج خواهران کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه یکشنبه نخستین دوره توانمندسازی بانوان و مدیران کانونهای بسیج خواهران اقشار سراسر کشور با حضور سردار فضلالله کفیل رئیس مرکز راهبردی و هماندیشی سازمان بسیج مستضعفین، رؤیا حیدرزاده مسئول بسیج جامعه زنان کشور و فرماندهان پایگاههای خواهران سراسر کشور در مجتمع فرهنگی امامرضا (ع) برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، سردار فضلالله کفیل، رئیس مرکز هماندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین، در سخنانی با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب با محوریت تعظیم جایگاه بسیج اظهار کرد: همه ما دیدیم که مقام معظم رهبری در شامگاه روز پنجشنبه به چه محورهایی درباره بسیج اشاره کردند. به نظر من، مهمترین محور در این سخنرانی کلیدی اشاره به پشتوانه مردمی بسیج بود که بهعنوان یک محور اساسی باید موردتوجه همه ما باشد.
رئیس مرکز هماندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین افزود: واقعیت این است که چهبسیار بسیجیانی در کشور داریم که اینها حتی در سازمان ما پرونده ندارند. همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز با صراحت تأکید کردند، آن ورزشکار قهرمانی که ثمره تلاش و ممارست خود را برای بالا بردن پرچم و افتخارآفرینی برای کشور بهکار میگیرد، آن هنرمندی که استعداد ذاتی خود را ابزار دفاع از ارزشها و تبیین حقیقت قرار میدهد و حتی آن کاسبی که منصفانه به نیازهای مردم توجه دارد، اینها همه بسیجی هستند.
وی خاطرنشان کرد: همه شما که در این رویداد حضور دارید، باید پرچمداران این تفکر باشید. اگر همه باور داریم بزرگترین سند بالادستی و محوری که باید موردتوجه همه ما قرار بگیرد، اجراییکردن منویات مقام معظم رهبری است، بهتر است بدانیم که در شرایط کنونی رهبر معظم انقلاب تأکید دارند بر پایگاه مردمی بسیج و درونمایهای که در این فضا وجود دارد.
کفیل ادامه داد: بسیج دو بال اساسی دارد؛ یکی مجموعه محلات و پایگاههای مقاومت محلی و دیگری اقشار ۲۰ گانه مردم. از این دو نیز بال دوم بهمراتب مؤثرتر است، زیرا پشتوانه مردمی بسیج بسیار پررنگ است و باید از این هم پررنگتر باشد. به همین دلیل است که میگوئیم هر فرمانده پایگاه، حوزه و ناحیه باید قشر متناسب با خود را نمایندگی کند.
رئیس مرکز هماندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: در شرایطی که در تحقق انقلاب اسلامی و نظام اسلامی موفق بودهایم، اکنون نوبت به دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی رسیده و باید در این مسیر گام برداریم. در این زمانه است که تأکید داریم اقشار بسیج باید توانمند شود، به همافزایی برسند و حتی در ارکان دولت نقش داشته باشند. اینگونه است که دولت اسلامی محقق میشود.
وی تأکید کرد: نقشآفرینی اقشار در سطح محلات یعنی حتی کسی که در خانه خود به سر میبرد و عضو پایگاه محله هم نیست، نقشی به او اعطا شود که بتواند در پیشرفت و تحقق اهداف انقلاب سهیم باشد. در همین جنگ ۱۲ روزه، مهمترین ضلعی که توانست پیروزی را در مقابل تهاجم همهجانبه و نابرابر استکبار جهانی رقم بزند، نقشآفرینی مردم بود. مگر نه این بود که مثلاً در ایست و بازرسیهای بسیج، حتی کسانی ایفای نقش کردند که پرونده بسیج نداشتند؟
کفیل گفت: این یک واقعیت است که ما نیازمند ظرفیتسازی هستیم. سوال محوری این است که آیا هماکنون ما به اندازه کافی پایگاه بسیج خواهران داریم؟ این طور نگویید که پایگاه برادران تکمیل و فعال است. این کافی نیست! حقیقت این است که هرچه آقایان از بسیج سهم دارند، بانوان نیز در این حوزه صاحب حق، نقش و سهم هستند. چرا؟ چون این بسیج مردم ایران است؛ فراتر از جنسیت، رنگ، قوم و مذهب.
رئیس مرکز هماندیشی راهبردی سازمان بسیج مستضعفین افزود: در روزهای اخیر و به عبارت دقیقتر از نخستین روز هفته بسیج تاکنون، ۱۶ رویداد تخصصی و موضوعی با هدف توانمندسازی اقشار مختلف ۲۰ گانه برگزار شده که بهصورت جمعی یا موردی بالغ بر شش هزار و ۱۲۴ نفر را میزبانی کرده است. اگرچه این مسیر با برپایی رویداد تخصصی حوزه خواهران به پایان خواهد رسید، اما این راهبرد در ادامه بهشکل قویتر و البته مؤثرتر ادامه خواهد داشت.
