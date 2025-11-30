حیدرزاده:بسیج بزرگترین شبکه زنانه دنیا را در دل خود جای داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤیا حیدرزاده گفت: از هفته گذشته تاکنون که برنامه‌های متعدد در تکریم چهل و ششمین سالگرد تشکیل سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، در واقع پاسداشتی بر رویدادهای جهادی و برنامه‌هایی بود که یکی از ارکان اصلی توسعه کشور در عمر بابرکت انقلاب اسلامی بوده است.

مسئول بسیج جامعه زنان کشور افزود: امروز با افتخار می‌توانیم اعلام کنیم که بسیج، بزرگترین شبکه زنانه دنیا را در دل خود جای داده است. نمود پشتوانه مردمی بسیج را می‌توانیم در ۲۰ قشر تخصصی ببینیم که از دانش‌آموز، پزشک، استاد دانشگاه، کارگر و طلبه گرفته تا دانشجو، پرستار، کارمند و اصناف، هرکدام نمایندگی یک قشر از جامعه عزیز کشورمان را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه بسیج، برنامه جامعی برای رشد فردی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: دوره‌های توانمندسازی در تلاش برای تمرکز بر فرماندهان و اعضا هستند تا خود را به نسل چهارم انقلاب و سطوح مختلف جامعه گسترده کنند. این یعنی یک برنامه گسترش ایدئولوژیک و گفتمانی هم در عرض زمان و هم مکان. هدف کلی در قشر بسیج خواهران نیز متمرکز بر این است که بانوی بسیجی ما که زنِ انقلاب اسلامی است، با تأسی به سیره حضرت زهرا (س) به اسوه زنان عالم تبدیل شود.

حیدرزاده ادامه داد: نباید منتظر بمانید که رده بالادستی به شما مأموریتی بدهد و فقط در آن‌صورت بروید آن را انجام دهید. باید هر بانوی بسیجی برای خود چشم‌اندازی تعریف کند که در چه حوزه دغدغه دارد، در آن سطح تلاش کرده و اقداماتی را دنبال کند که بتواند در یک بازه زمانی مشخص، در خلوت به خود بگوید: من از این نقطه شروع کردم و به اینجا رسیدیم.