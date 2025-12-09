به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شجاعی ظهر سه‌شنبه در آئین پایانی پانزدهمین جشنواره مالک اشتر بسیج با اشاره به نقش تفکر بسیجی در پیروزی‌های ملت ایران، اظهار کرد: وحدت ملی و همبستگی مردم، پشتوانه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی بوده و همین عامل، مانع تحقق اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شد.

وی گفت: تفکر بسیجی با ایجاد همبستگی و اتحاد، پشتوانه‌ای برای نظام و مردم ایران است و توانسته در بحران‌ها و جنگ‌ها عامل اصلی پیروزی باشد.

فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد تفکر بسیجی توانست دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند، تصریح کرد: با این حال با وجود تقدیم شهدای فراوان از میان فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه، این جنگ دستاوردی بزرگ داشت و آن تأکید دوباره بر کارآمدی مکتب بسیجی بود.

جشنواره مالک اشتر مأموریت‌های بسیج را ارتقا می‌بخشد

در ادامه سرهنگ پاسدار علی یعقوبیان، فرمانده بسیج سپاه ناحیه تربت‌حیدریه اظهار کرد: جشنواره مالک اشتر بسیج با هدف معرفی رده‌های برتر، الگوسازی و ارتقای کیفیت مأموریت‌ها برگزار می‌شود تا رقابت سالم و اثرگذاری میدانی در سطح پایگاه‌ها را شاهد باشیم.

فرمانده بسیج سپاه ناحیه تربت‌حیدریه با اشاره به جایگاه این شهرستان در بین زیرمجموعه سپاه امام رضا (ع) گفت: تربت‌حیدریه دومین شهرستان از نظر تعداد رده‌های مقاومت است و بیش از ۶۰۰ رده در حوزه‌های مختلف بسیج محلات، اقشار و دانش‌آموختگان فعالیت دارند.

وی با قدردانی از تلاش بسیجیان و فرماندهان پایگاه‌ها، به اجرای برنامه‌های شاخص در هفته بسیج از جمله رژه حماسی اشاره کرد و گفت: این برنامه در سطح استان بی‌نظیر بود و نشانگر پویایی و توانمندی نیروهای بسیجی شهرستان است.

یعقوبیان با بیان اینکه جشنواره مالک اشتر هر سال با هدف الگوسازی، ارتقای کیفیت مأموریت‌ها و ایجاد رقابت سالم برگزار می‌شود، افزود: سه محور اصلی این جشنواره صحت عمل، سلامت مدیریت و اثرگذاری میدانی است.