به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی صفورا شامگاه یکشنبه در نشست خبری فیلم «پس از عاشقی» با ابراز خوشحالی از حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: فیلمی که دیده می‌شود خودش را معرفی می‌کند. اما من نمی‌توانم ادای دینم را به عباس کیارستمی پنهان کنم. همیشه تلاش می‌کنم که از او الهام بگیرم و باعث افتخارم است اگر آثارم تماشاگر را به یاد کیارستمی بیاندازد. ر این فیلم ارجاعات زیادی از آثار کیارستمی داشتم که بخشی از آنها خودآگاه و بخش دیگری ناخودآگاه است و خوشحالم در جشنواره‌ای حضور دارم که با نام کیارستمی عجین شده و شعف خودم را نمی‌توانم از انتخاب این پوستر با عکس زیبای کیارستمی و رویکرد سینمای شاعرانه پنهان کنم.

وی با تشریح چگونگی تولید این فیلم توضیح داد: چند فیلمنامه داشتم که تعداد زیادی بازیگر و شرایط تولید سختی داشت در نتیجه تصمیم گرفتم فیلم ساده‌تری بسازم اما باز هم پیچیده شد. به مرور قصه‌ها و خرده پی رنگهای تازه و شخصیت‌های جدید وارد شد. نکته مهم در فیلم این است که جاده چالوس کاراکتر مهمی است. ایده اولیه فیلم ثبت جاده و بعد قصه پدر و پسر و ازدواج بود. تولید فیلم سه سال طول کشید. تمام روستاهای جاده چالوس دیده و عکسبرداری شد.

صفورا با اشاره به انتخاب محسن قصابیان گفت: من و محسن همکلاس و هم دوره بودیم از آن زمان در ذهن من بود ک اگر فیلمی بسازم محسن حتماً بازیگر آن باشد و خوشحالم که بالاخره توانستیم با هم همکاری داشته باشیم.

این کارگردان با اشاره به ساخت فیلم شاعرانه و تجربی گفت: من در دانشگاه به شاگردانم می گویم که از همین ابتدا تصمیم بگیرید سینمای شما چیست می‌خواهید فیلمی بسازید با تعداد معدودی مخاطب یا فیلمی ک تماشاگر موقع تماشای آن پفک و چیپس بخورد. روحیه من کاملاً تجربه گرا است و فیلم بعدی من کاملاً پیچیده و با فرمی متفاوت است. در این فیلم هم تلاش کردم کارگردانی و فرم به شکل آکادمیک و ساختارمند باشد. سادگی کارگردانی برای من خیلی سخت بود و دکوپاژ آن شش ماه طول کشید اغلب ساختارهای فیلمنامه‌نویسی در آن وجود دارد اما فیلمی است که از دانشگاه بیرون آمده و چه در ساختار و چه در فرم چیزهایی دارد که در بار اول دیدن، پنهان است.

فیلم باید به مذاق تماشاگر خوش بیاید

حسن امجدی مقدم تهیه کننده فیلم هم در ادامه گفت: ما با اقای قصابیان هم دانشکده‌ای بودیم و یک سال منتظر ایشان بودیم و منتظر بودیم ک فیلم را بسازیم و تجربه خوبی در کنار هم داشته باشیم. در همه جای دنیا دولت از چنین فیلم‌هایی حمایت می‌کند اما در دقیقه ۹۰ کمک دولتی را از دست دادیم و فیلم با سرمایه خصوصی تولید شد. کار در جاده و کنترل جاده کار را خیلی سخت کرد اما این سختی در انتها به شیرینی تبدیل شد. بایرام فضلی تلاش بسیاری کرد که تصویر در خدمت فیلم باشد.

محسن قصابیان با بیان اینکه فیلم باید به مذاق تماشاگر خوش بیاید گفت: در فیلم‌هایی که ساختار ایستا و خالی از تنش و شرایط پیچیده موقعیتی ندارند نوع بازی و کارگردانی متفاوت است و تماشاگر خودش و صبر و تحمل خودش را می‌خواهد. به خصوص در دوره‌ای که خیلی حوصله نداریم و سرعت زندگی انقدر بالا رفته است. در یونان اجرای یک تئاتر به چند روز می‌رسید الان به ما می‌گویند نمایش ۵۰ تا ۶۰ دقیقه باشد چون تماشاگر حوصله ندارد.

اصغر خطیب زاده دیگر بازیگر فیلم هم با ابزار خوشحالی از حضور در این فیلم گفت: همین ابتدا از دوست عزیزم محمدعلی صفورا برای اعتماد به من تشکر می‌کنم. تلاش کردم آنچه را در چنته دارم، کوتاهی نکنم. معروف است که برای رسیدن به سادگی باید از پیچیدگی‌ها بگذریم. این نقش واقعاً برای من سخت بود چون به شدت ساده بود و خوشحالم که این تجربه را کنار دوستان داشتم.

علی پیمان بازیگر جوان فیلم که اولین تجربه سینمایی خود را پشت سر گذاشته گفت: من سال‌ها تئاتر کار کردم. همیشه آرزو داشتم فیلم خوبی بازی کنم. برای من بازی در این نقش سخت بود. چون آدم شری هستم و این نقش ساده بود. برای من که چهره نیستم، خیلی مهم بود که اکیپ تولید و بازیگران باسابقه به یک جوان اعتماد کنند و نقش اصلی را به او بسپارند که ریسک بزرگی است و این خیلی برای من خیلی باارزش بود و در آینده هر اتفاقی برای من بیافتد مدیون اقای صفورا و دیگر دوستان هستم.