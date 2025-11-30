انتصاب «مصطفی مختاری» به عنوان دادستان پاکدشت؛ نگاهی به کارنامه او

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه مصطفی مختاری، چهرهٔ قضائی با سابقهٔ استان تهران، به عنوان دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت بعد از ظهر یکشنبه با حضور حاجی‌رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران، میثم یاری، معاون منابع انسانی دادگستری کل استان و جمعی از مسئولان انتظامی و قضائی ورامین و پاکدشت برگزار شد.

این معارفه در حالی صورت گرفت، که نگاه کارشناسان به عملکرد گذشته او در سمت معاونت دادستان ورامین دوخته شده است.

مختاری که در محافل قضائی استان تهران به عنوان فردی «اهل فکر، دقیق و حرفه‌ای» شناخته می‌شود، مسئولیت جدیدی را در پاکدشت بر عهده گرفته است و بر اساس آنچه منابع مطلع به خبرنگار مهر گفته‌اند، وی در طول سال‌های خدمت در ورامین، رویکردی مبتنی بر «تفکر سیستماتیک، اشراف میدانی و تصمیم‌گیری‌های حساب‌شده» در پیش گرفته بود.

کارنامه عملی، از پرونده اراضی فرهنگیان تا مدیریت چالش‌های قضائی

یکی از نمونه‌های شاخصی که از کارنامه قضائی آقای مختاری برجای مانده، پرونده پیچیده «اراضی فرهنگیان» است، این پرونده که با حساسیت‌های اجتماعی گسترده‌ای همراه بود، به گفته ناظران، با «هدایت دقیق، پیگیری مستمر و راهبری هوشمندانه» وی، مسیر حل و فصل را طی کرده است.

به اذعان کارشناسان این پرونده از جمله مواردی بود که حل آن مستلزم «مدیریتی قوی و آگاه» بود.

برخی از فعالان حوزه قضائی در ورامین به خبرنگار مهر گفته‌اند که «ثبات و آرامش در روند رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های پیچیده» مرهون «دوراندیشی، چاره‌یابی به موقع و مدیریت مدبرانه» مختاری بوده است.

این ویژگی‌ها باعث شده او به عنوان «یکی از ارکان تأمین امنیت قضائی و حقوقی منطقه» شناخته شود.

چشم‌انداز آینده، انتظارات از دادستان جدید پاکدشت

با انتصاب مصطفی مختاری به دادستانی پاکدشت، این پرسش مطرح است که آیا تجربه، صلاحیت و اشراف حرفه‌ای او می‌تواند «فضای قضائی این شهرستان را به سمت روزهای بهتر و کارآمدتر» هدایت کند؟

صاحب‌نظران امیدوارند که حضور وی «نویدبخش ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضائی و افزایش اعتماد عمومی» باشد. همان‌طور که مطالعات علمی نیز نشان می‌دهد، شفافیت، عدالت و کیفیت خدمات از عوامل کلیدی در ارتقای اعتماد عمومی به نهادها هستند.

در همین رابطه، یک کارشناس قضائی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: انتظار می‌رود با مدیریت دادستان جدید، شاهد بهبود کارایی و کاهش پرونده‌های معوق در این شهرستان باشیم.

وی افزود: یکی از نقاطی که جای کار در پاکدشت دارد، امور ندامتگاه‌ها در این شهرستان است.

بر اساس این گزارش، انتصاب مصطفی مختاری در بستری انجام می‌شود که کارآمدی و اعتماد به سیستم قضائی به عنوان یکی از ارکان اصلی حکومت، همواره مورد توجه بوده است.

موفقیت دادستان جدید در پاکدشت، علاوه بر تجربیات گذشته، منوط به حمایت‌های نهادهای بالادستی و همراهی بدنه کارشناسی خواهد بود.

در این مراسم همچنین از محمدحسن‌پور، دادستان پیشین پاکدشت، به پاس تلاش‌ها و خدمات وی در دوره مسئولیتش تقدیر شد.

مسیر پیش رو نیازمند «مدیریت جهادی» و عزم راسخ برای تحول در فضای قضائی منطقه است.