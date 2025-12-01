وزیر دفاع آفریقای مرکزی: کمک روسیه باعث توقف خشونت در کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کلود بی رو در گفتوگو با خبرگزاری روسی «نووستی» اظهار داشت: «تحقق صلح و ثبات در جمهوری آفریقای مرکزی پیش از هر چیز به لطف روسیه و کارشناسان روسی امکانپذیر شد.»
وی ادامه داد: «در مدت کوتاهی که با روسیه همکاری داشتیم، توانستیم نه تنها خشونت علیه غیرنظامیان توسط گروههای جنایتکار را متوقف کنیم، بلکه امید را به شهروندانمان بازگردانیم که آیندهای بدون ترس از جان خود و فرزندانشان در آفریقای مرکزی ممکن است.»
شایان ذکر است که «فوستن آرکانژ توادرا»، رئیسجمهور آفریقای مرکزی، در سال ۲۰۱۷ از روسیه درخواست کمک امنیتی کرد.
روسیه در پاسخ، سلاح و مهمات به این کشور ارسال کرد و کارشناسان نظامی و غیرنظامی را اعزام نمود که هزاران نفر از نیروهای امنیتی را آموزش دادند.
روسیه همچنین در سال ۲۰۱۹ نقش میانجی را در امضای توافق صلح میان دولت آفریقای مرکزی و مخالفان ایفا کرد.
در چارچوب همکاری نظامی میان دو کشور، وزارتخانههای دفاع روسیه و آفریقای مرکزی در حال بررسی ایجاد یک پایگاه نظامی روسی در خاک جمهوری آفریقای مرکزی هستند.
