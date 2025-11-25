عناصر مسلح ۱۱ نفر را در نیجریه ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، پلیس گفته است که حدود ۳۰ مهاجم مسلح، دوشنبه شب وارد منطقه اکیتی شده و پس از تیراندازی پراکنده، گروگانها را با خود بردهاند و از مسیرهای جنگلی گریختهاند.
این واقعه تنها ۲۴ ساعت پس از آزادی ۳۸ نفر رخ داد که هفته گذشته در جریان مراسم کلیسایی در ایروکو ربوده شده بودند؛ در آن حمله سه نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.
گزارشها حاکی است که این حمله جدید موجب افزایش تنش در ایسابا و مناطق اطراف شده و نیروهای امنیتی همراه با گروههای داوطلب محلی عملیاتی گسترده را برای یافتن ربایندگان و نجات قربانیان آغاز کردهاند.
در همین ارتباط، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده بود که در صورت ادامه خشونتها علیه مسیحیان، نیروهای آمریکایی را به نیجریه اعزام خواهد کرد. او وضعیت این کشور را «کشتارجمعی» خوانده و نیجریه را در فهرست «کشورهای به شدت نگرانکننده» قرار داده بود.
دولت نیجریه اما ادعاهای مربوط به کشتار جمعی مسیحیان را رد و تأکید کرده است که همچنان به آزادیهای دینی پایبند است.
نیجریه که در غرب قاره آفریقا واقع شده است، پرجمعیتترین کشور این قاره به شمار میرود.
