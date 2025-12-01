‌ کارزار جهانی برای آزادی مروان البرغوثی

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، این حرکت به ابتکار خانواده او و با حمایت سازمان‌های جامعه مدنی در بریتانیا شکل گرفته است تا پرونده البرغوثی در صدر مباحث سیاسی و دیپلماتیک پس از مرحله کنونی آتش‌بس قرار گیرد.

روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که فضای بین‌المللی شاهد افزایش تلاش‌ها برای آزادی البرغوثی است؛ شخصیتی که به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین رهبران فلسطینی شناخته می‌شود و برای بخش بزرگی از فلسطینیان نماد بازسازی مشروعیت سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است.

این کارزار حضور رسانه‌ای و بصری پررنگی یافته است؛ از جمله نقاشی‌های دیواری با شعار «آزادی برای مروان» در خیابان‌های لندن و یک اثر هنری بزرگ در روستای کوبر، زادگاه البرغوثی در نزدیک رام‌الله. همچنین شماری از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در حال آماده‌سازی نامه‌ای عمومی برای درخواست آزادی او هستند.

نتایج نظرسنجی‌های پیاپی جایگاه البرغوثی را نشان می‌دهد. او همواره به‌عنوان محبوب‌ترین سیاستمدار در کرانه باختری و غزه ظاهر می‌شود، موضوعی که بسیاری را به این باور رسانده است که در صورت آزادی، شانس بالایی را برای رهبری مرحله‌ای تازه در سیاست فلسطین خواهد داشت.

البرغوثی بیش از ۲۰ سال پیش بازداشت شد و دادگاهی اسرائیلی او را به پنج بار حبس ابد و ۴۰ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که اتحادیه بین‌المجالس آن را «به‌شدت معیوب» توصیف کرده است. اسرائیل از گنجاندن نام او در توافق‌های تبادل اخیر خودداری کرد که این موضوع نشان‌دهنده حساسیت پرونده وی در محاسبات داخلی تل‌آویو است.

به گزارش گاردین، البرغوثی در سال‌های اخیر بارها در سلول انفرادی نگهداری شده و از سال ۲۰۲۳ تاکنون چهار بار مورد حمله جسمی قرار گرفته است. او سه سال از دیدار با خانواده محروم بوده و وکلایش تنها پنج بار در طول دو سال توانسته‌اند با او ملاقات کنند، در حالی که دسترسی صلیب سرخ بین‌المللی به او همچنان ممنوع است.

البرغوثی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان راه‌حل تشکیل دو دولت در جنبش فتح شناخته می‌شود، اما تل‌آویو از آزادی او بیم دارد؛ زیرا توانایی‌اش در متحد کردن فلسطینیان و بازگرداندن اعتماد به نهادهای سیاسی فلسطین می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

به نوشته این روزنامه، پرونده البرغوثی از موضوع یک اسیر فلسطینی فراتر رفته و به نمادی سیاسی در جهان تبدیل شده است که پیچیدگی‌های منازعه فلسطین و اسرائیل و بن‌بست روند سیاسی را بازتاب می‌دهد.

انتظار می‌رود با افزایش فشارهای بین‌المللی و گسترش حرکت‌های مردمی، پس از پایان آتش‌بس، پرونده مروان البرغوثی دوباره مطرح شود و به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در آینده سیاسی فلسطین مورد توجه قرار گیرد.