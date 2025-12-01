وضعیت هوای اصفهان همچنان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه دهم آذرماه با میانگین ۱۶۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای میرزا طاهر و ۲۵ آبان با عدد ۱۶۱، پارک زمزم ۱۷۰، دانشگاه صنعتی ۱۵۹، رهنان ۱۷۶، زینبیه ۱۵۷، سپاهانشهر ۱۷۱، خیابان فرشادی ۱۵۸، فیض ۱۶۹، کاوه ۱۷۵، هزار جریب ۱۶۵ و ولدان ۱۷۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد (خیابان جی) با عدد ۲۰۸ AQI بنفش و بسیار ناسالم را نشان میدهد.
امروز نیز ایستگاه خمینی شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و زرینشهر و مبارکه و نجف آباد ناسالم برای گروههای حساس است؛ همچنین قهجاورستان با شاخص ۲۲۲ AQI وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است.
در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دیاکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست اما آنالیزور این آلاینده در سایر ایستگاهها قطع است. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی و رهنان طی هفتههای اخیر افزایشی بوده است.
گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوختهای فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاهها تولید میشود. این گاز یکی از مهمترین آلایندههای هوا است که در اثر واکنشهای حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل میشود.
نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظتهای پایین نیز میتواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی میشود. همچنین شاخص ذرات معلق PM۲.۵ در تمامی ۱۵ ایستگاه پایش هوای فعال در شهر اصفهان بالا و آلاینده غالب است.
هواشناسی اصفهان نیز اعلام کرده که شرایط سکون جوی تا شامگاه امروز ادامه دارد که این شرایط سبب استمرار آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان میشود اما طی فردا سهشنبه و چهارشنبه به سبب گذر امواج متناوب ناپایدار از فراز استان، شدت آلودگی کاهش خواهد یافت. هواشناسی همچنین برای مناطق مرکزی و از جمله کلانشهر اصفهان وزش باد و بارش پراکنده و خفیف طی ۴۸ ساعت آینده پیشبینی کرده است.
بر همین اساس مدیریت بحران استانداری اصفهان امروز آموزش در مدارس و دانشگاههای سراسر استان را حضوری اعلام کرد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
