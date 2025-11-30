به گزارش خبرنگار مهر، داریوش گل‌علیزاده عصر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوا که در اداره کل محیط‌زیست اصفهان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: علل آلودگی هوای اصفهان به طور کامل شناخته‌شده است و در صورت اجرای جدی دو برنامه پنج‌ساله و عمل‌گرایانه همراه با هم‌گرایی دستگاه‌ها، این مشکل نه تنها در اصفهان بلکه در سراسر کشور برای همیشه قابل حل خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه ترجیح می‌دهد به جای اقدامات نمایشی در سکوت و با جدیت کار کند، گفت: دستگاه‌های اجرایی زحمت زیادی کشیدند اما سرعت رشد آلودگی به مراتب بیشتر از اقدامات انجام‌شده بوده و امروز برای سیزدهمین روز پیاپی در شرایط ناسالم قرار داریم.

نفتکش‌های بدون فیلتر دوده بلای جان هوای اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی را تردد روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه نفتکش فاقد فیلتر دوده و حدود یک‌هزار دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس فرسوده سرویس کارکنان دانست و افزود: مصرف سوخت غیراستاندارد در مسیرهای رفت‌وبرگشت این خودروهای دیزلی تأثیر بسیار سنگینی بر کیفیت هوای شهر اصفهان دارد.

گل‌علیزاده با اشاره به اینکه در بهترین حالت فقط ۲ روز در ماه باد با سرعت کافی برای تخلیه آلاینده‌ها داریم، گفت: بنزین کلان‌شهرها هم‌اکنون کیفیت یورو چهار دارد اما به دلیل نبود فیلتر دوده روی ناوگان دیزلی و فقدان سیستم کاهش NOx در مشعل‌های گازی، همچنان ذرات معلق ثانویه و دوده زیادی تولید می‌شود.

وی مصرف بالای گاز در استان را نگران‌کننده خواند و اظهار کرد: دیروز تنها مصرف گاز در سراسر استان اصفهان ۷۲ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که میانگین مصرف استان ۶۰ میلیون مترمکعب است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تاکید کرد: هر مصرف گازی که بدون سیستم کنترل احتراق انجام شود، اکسیدهای نیتروژن تولید می‌کند که در حضور نور خورشید به ازن و PM۲.۵ تبدیل می‌شود.

گل‌علیزاده خاطرنشان کرد: قانون هوای پاک ۱۷۶ تکلیف روشن برای دستگاه‌ها تعیین کرده است. اگر این هم‌گرایی و اراده‌ای که هم‌اکنون در استان شکل گرفته ادامه یابد و هیچ دستگاهی از زیر مسئولیت خود شانه خالی نکند، در آینده نزدیک شاهد آسمان آبی پایدار بر فراز اصفهان و سایر کلان‌شهرها خواهیم بود.