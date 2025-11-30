به گزارش خبرنگار مهر، بابک صادقیان عصر یکشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد از ابتدای سال جاری تا آبان ماه، کیفیت هوای اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد بهبود یافته و تعداد روزهای ناسالم برای عموم مردم یکچهارم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با این حال در یک ماه اخیر از ابتدای آبان تا روز گذشته ۹ آذر بهدلیل پایداری جوی و وارونگی دما، شرایط وخیم شده و تعداد روزهای ناسالم برای عموم چهار برابر شده است.
به گفته رئیس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیطزیست اصفهان، در هشت ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار روزهای قابل قبول از ۹۸ روز به ۱۳۳ روز افزایش یافت و روزهای بسیار ناسالم و خطرناک از هشت روز به تنها ۲ روز رسید اما در بازه یکماهه آبان و ابتدای آذر، روزهای قابل قبول به یکسوم کاهش یافت و روزهای ناسالم برای عموم از ۲ روز به هفت روز رسید.
وی تأکید کرد: مقایسه دقیقتر باید در دوره پایداری جوی و وارونگی دما انجام شود زیرا در نیمه اول سال بهدلیل ناپایداریهای جوی و گردوغبار فصلی، آلودگی کمتری ثبت میشود و امسال نیز روزهای گردوغباری کمتری داشتیم.
صادقیان همچنین از تشدید نظارتهای محیطزیست خبر داد و گفت: از ابتدای آبان تا ۹ آذر، بیش از ۲ هزار و ۲۷۰ مورد پایش روزانه و شبانه انجام و ۳۴۴ اخطار زیستمحیطی صادر شده است؛ همچنین ۸۹ پرونده قضائی تشکیل شده و یک واحد متخلف نیز پلمب شده است.
وی با بیان اینکه مکاران ما از اول آبان طبق برنامه سالانه، پایش شبانهروزی صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری کلانشهر اصفهان و شهرستانهای اطراف را با شدت بیشتری اجرا کردند. خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی پایشها بر نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع ریختهگری، سیمان و تولید زغال بوده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای محیطزیست استان ابراز امیدواری کرد: با بارشهای پیشبینیشده در روزهای آینده، استان از شرایط آلودگی فعلی عبور کند.
