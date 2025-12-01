هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز دوشنبه دهم آذرماه با ثبت عدد ۱۳۳ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۷ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، رسالت، تقی آباد و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است و اما کیفیت هوا در بقیه مناطق سطح شهر مشهد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.