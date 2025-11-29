  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

هوای مشهد ناسالم است

هوای مشهد ناسالم است

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۱۸ در وضعیت نارنجی قرار دارد و برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه هشتم آذرماه با ثبت عدد ۱۱۸ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۳ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

ساختمان، نخریسی، وحدت، سجاد، رسالت، تقی آباد، سرافرازان، خاقانی و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است و اما کیفیت هوا در بقیه مناطق سطح شهر مشهد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

کد خبر 6671250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها