هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز شنبه هشتم آذرماه با ثبت عدد ۱۱۸ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۴۳ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) قرار داشت.
ساختمان، نخریسی، وحدت، سجاد، رسالت، تقی آباد، سرافرازان، خاقانی و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها است و اما کیفیت هوا در بقیه مناطق سطح شهر مشهد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسیده است.
