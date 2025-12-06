  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

هوای مشهد ناسالم است؛۵ منطقه در وضعیت قرمز

مشهد- با افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد با شاخص ۱۲۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه پانزدهم آذرماه با ثبت عدد ۱۲۱ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۴ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، تقی آباد و رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها است، در مناطق سجاد، الهیه و آوینی کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است و در بقیه مناطق سطح شهر مشهد کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده است.

