درگذشت یک نوازنده جوان بر اثر سانحه تصادف

علی مغازه ای پژوهشگر موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر درگذشت کاوه کلهرنیا توضیح داد: کاوه کلهرنیا هنرمند جوان موسیقی کرمانشاه، نوازنده توانای سازهای باغلاما و عود که با بسیاری از هنرمندان موسیقی کرمانشاه و کردستان و همچنین موسیقیدانان موسیقی کلاسیک ایرانی در ژانرهای مختلف همکاری داشت در پی یک سانحه تصادف، بامداد شنبه هشتم آذر پس از یک هفته بستری در آی‌سی‌یو بیمارستان تجریش تهران چشم از جهان بست.

وی افزود: این هنرمند جوان خوش قریحه، آثار متنوعی در موسیقی نواحی کردی و لکی و کارهای تلفیقی و کلاسیک ایرانی را تنظیم و اجرا کرد. او همچنین اجراهای مختلفی در اروپا با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی از جمله اردال ارزنجان را در سوابق کاری خود داشت و در کشورهای هلند، اتریش و سوئد کنسرت‌های متعددی را اجرا کرده بود. زنده یاد کلهرنیا ن در داخل ایران نیز در همراهی با گروه‌های سایه، تَرَنگ و روحتاف اجراهای مختلفی داشت.

کاوه کلهر نیا متولد شهریور ۱۳۶۴ بود و تحصیلات خود را در رشته‌ پزشکی در هلند در مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده بود و علاوه بر موسیقی در این رشته تخصصی نیز فعالیت داشت.

به گفته مغازه ای پیکر مرحوم کلهرنیا برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شد تا در قطعه هنرمندان کرمانشاه به خاک سپرده شود.