۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

ریزش سنگین ارزهای دیجیتال

ریزش سنگین ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال روز دوشنبه به شدت ریزش کردند که این مسئله موجب فروش گسترده دارندگان این ارزها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ، بیت‌کوین در معاملات اولیه آسیا با ۵.۱ درصد کاهش، به زیر ۸۷ هزار دلار رسید، در حالی که اتر بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به زیر ۲۹۰۰ دلار رسید. اکثر توکن‌ها از الگوی مشابهی پیروی کردند و سولانا بیش از هفت درصد سقوط کرد.

بازار ارزهای دیجیتال پس از یک هفته فروش گسترده، در وضعیت متزلزلی قرار دارد. بیت‌کوین در نوامبر، ۱۶.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد، اما کاهش فشار فروش باعث شد که هفته گذشته، دوباره به سطح ۹۰ هزار دلار برسد.

پس از ریزش روز دوشنبه، معامله‌گران خود را برای حرکات نزولی بزرگ‌تر آماده می‌کنند. شأن مک‌نالتی، سرپرست معاملات مشتقات آسیا-اقیانوسیه در شرکت «فالکون‌ایکس» گفت: بزرگترین نگرانی، ورود ناچیز سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بیت‌کوین و عدم وجود خریداران در سطوح پایین‌تر است. ما انتظار داریم که موانع ساختاری در دسامبر ادامه یابد. ما سطح حمایت کلیدی بعدی را ۸۰ هزار دلار برای بیت‌کوین در نظر داریم.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

