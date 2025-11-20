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۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

اخطار حقوق عامه به ۴ دستگاه در حوزه مدیریت آب در گلستان

اخطار حقوق عامه به ۴ دستگاه در حوزه مدیریت آب در گلستان

گرگان- دادستان مرکز استان گلستان گفت: چهار دستگاه مسئول به دلیل اجرا نکردن تکالیف قانونی در حوزه آب، اخطار حقوق عامه دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد در جلسه شورای پیشگیری از جرم با موضوع چالش‌های حوزه آب استان گفت: استان گلستان بیش از آنکه با ناترازی منابع روبه‌رو باشد، با مشکل مدیریت آب مواجه است موضوعی که اگر اصلاح نشود، زمینه‌ساز بحران‌های جدی خواهد بود.

مهدی رزاقی نژاد افزود: بر اساس بررسی‌های دادستانی، دستگاه‌های متولی وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف تعیین‌شده انجام نداده‌اند و به استناد ماده ۲۲ قانون، ماده ۲ دستورالعمل حقوق عامه و بند «ب» ماده سه دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، برای چهار دستگاه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان، اخطار حقوق عامه صادر شده است.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه آب را رصد و با مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، طبق مقررات و به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

رزاقی نژاد رشد چشمگیر کشت برنج در سال‌های اخیر را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر منابع آبی دانست و گفت: تنظیم الگوی کشت وظیفه مستقیم جهاد کشاورزی است اینکه گفته می‌شود سایر دستگاه‌ها کمک کنند، نافی مسئولیت اصلی نیست. ادامه روند فعلی هم منابع آب و هم امنیت غذایی استان را تهدید می‌کند.

دادستان با انتقاد از عملکرد آب منطقه‌ای در برخورد با چاه‌های غیرمجاز گفت: امسال فقط ۱۹۸ چاه غیرمجاز شناسایی‌شده است درحالیکه تعداد چاه‌های غیرمجاز بیش از این عدد است و در همین مدت فقط ۱۰۱ مورد مسدود شده است که قابل قبول نیست.

رزاقی نژاد با بیان اینکه کمبود امکانات، توجیه ترک فعل نیست، افزود: چاه‌های غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحران آب و فرونشست زمین هستند.

وی افزود: در این حوزه نیز اخطار حقوق عامه صادر شده و انتظار داریم تا پایان سال اقدام قاطع انجام شود.

رزاقی‌نژاد یکی دیگر از مشکلات مهم استان را هدر رفت در شبکه انتقال آب عنوان کرد و گفت: در حوزه خطوط انتقال و حفاظت از شبکه، ضعف جدی وجود دارد به طوری که در برخی مناطق آب اشامیدنی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغی منحرف می‌شود که نیازمند اقدام فوری شرکت آبفاست.

کد مطلب 6662560

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