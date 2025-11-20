اخطار حقوق عامه به ۴ دستگاه در حوزه مدیریت آب در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد در جلسه شورای پیشگیری از جرم با موضوع چالشهای حوزه آب استان گفت: استان گلستان بیش از آنکه با ناترازی منابع روبهرو باشد، با مشکل مدیریت آب مواجه است موضوعی که اگر اصلاح نشود، زمینهساز بحرانهای جدی خواهد بود.
مهدی رزاقی نژاد افزود: بر اساس بررسیهای دادستانی، دستگاههای متولی وظایف قانونی خود را بر اساس تکالیف تعیینشده انجام ندادهاند و به استناد ماده ۲۲ قانون، ماده ۲ دستورالعمل حقوق عامه و بند «ب» ماده سه دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران، برای چهار دستگاه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقهای و آب و فاضلاب استان، اخطار حقوق عامه صادر شده است.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه آب را رصد و با مدیرانی که از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، طبق مقررات و بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
رزاقی نژاد رشد چشمگیر کشت برنج در سالهای اخیر را یکی از مهمترین عوامل فشار بر منابع آبی دانست و گفت: تنظیم الگوی کشت وظیفه مستقیم جهاد کشاورزی است اینکه گفته میشود سایر دستگاهها کمک کنند، نافی مسئولیت اصلی نیست. ادامه روند فعلی هم منابع آب و هم امنیت غذایی استان را تهدید میکند.
دادستان با انتقاد از عملکرد آب منطقهای در برخورد با چاههای غیرمجاز گفت: امسال فقط ۱۹۸ چاه غیرمجاز شناساییشده است درحالیکه تعداد چاههای غیرمجاز بیش از این عدد است و در همین مدت فقط ۱۰۱ مورد مسدود شده است که قابل قبول نیست.
رزاقی نژاد با بیان اینکه کمبود امکانات، توجیه ترک فعل نیست، افزود: چاههای غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بحران آب و فرونشست زمین هستند.
وی افزود: در این حوزه نیز اخطار حقوق عامه صادر شده و انتظار داریم تا پایان سال اقدام قاطع انجام شود.
رزاقینژاد یکی دیگر از مشکلات مهم استان را هدر رفت در شبکه انتقال آب عنوان کرد و گفت: در حوزه خطوط انتقال و حفاظت از شبکه، ضعف جدی وجود دارد به طوری که در برخی مناطق آب اشامیدنی برای آبیاری زمینهای کشاورزی و باغی منحرف میشود که نیازمند اقدام فوری شرکت آبفاست.
نظر شما