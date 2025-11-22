همراهی مردم با دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: یکی از گزارشهای مردمی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مبنی بر این بود که کارمند یکی از ادارههای شرق استان برای انجام وظایف قانونی خود، از مردم رشوه دریافت میکند.
وی افزود: این گزارش توسط کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بررسی، و کارمند متخلف، هنگام دریافت دلار و سکههای رشوه دستگیر و روانه زندان شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در نیمه نخست امسال ۳۰۰ گزارش مردمی به صورت حضوری و تلفنی حفاظت و اطلاعات دادگستری ارسال شد که در نتیجه آن ۲۳ کارچاق و مدعی نفوذ شناسایی و دستگیر شدند و چند پرونده فساد هم کشف شد که در مرحله رسیدگی است.
وی یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانه روز آماده دریافت گزارشهای مردم درباره کارچاق کنها و افرادی است که با فریب مردم، وعده پیش بردن پروندههای قضائی از مسیرهای غیرقانونی را دارند.
