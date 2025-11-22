  1. استانها
  2. گلستان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

همراهی مردم با دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در گلستان

همراهی مردم با دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در گلستان

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با گزارش های مردمی کارمند متخلف یکی از اداره های استان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: یکی از گزارش‌های مردمی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مبنی بر این بود که کارمند یکی از اداره‌های شرق استان برای انجام وظایف قانونی خود، از مردم رشوه دریافت می‌کند.

وی افزود: این گزارش توسط کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان بررسی، و کارمند متخلف، هنگام دریافت دلار و سکه‌های رشوه دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در نیمه نخست امسال ۳۰۰ گزارش مردمی به صورت حضوری و تلفنی حفاظت و اطلاعات دادگستری ارسال شد که در نتیجه آن ۲۳ کارچاق و مدعی نفوذ شناسایی و دستگیر شدند و چند پرونده فساد هم کشف شد که در مرحله رسیدگی است.

وی یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق کن‌ها و افرادی است که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده‌های قضائی از مسیرهای غیرقانونی را دارند.

کد خبر 6664042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها