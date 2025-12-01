به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جمعی از مدیران دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه تهران با سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در محل سفارت‌خانه این کشور برگزار شد.



در ابتدای این نشست خوزه رافائل سیلوا -سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در ایران- ضمن خیر مقدم به اعضای دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه تهران، در یک سخنرانی مفصل به تشریح تهدیدهای ایالات متحده علیه کشورش پرداخت و اقدامات واشنگتن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند.



سیلوا با اشاره به سابقه امپریالیسم جهانی، از افشای اسنادی از سوی سازمان سیا خبر داد که نشان می‌دهد «آمریکا در جنگ اسرائیل علیه ایران دست داشته است.»



وی افزود: رئیس جمهور آمریکا نیز قبلاً اعلام کرده بود که در حملات به ایران نقش داشته‌اند.



سفیر ونزوئلا با اشاره به تشدید تهدیدهای ظالمانه آمریکا علیه ونزوئلا از ماه آگوست، گفت: آنها زیردریایی، هواپیما و بمب‌هایی علیه ما آماده کرده‌اند.



وی به انتشار بیانیه‌ای از سوی آمریکا در ماه نوامبر اشاره کرد که پرواز در برخی مناطق ونزوئلا را به بهانه «مانورهای نظامی» خطرناک اعلام کرده بود، در حالی که به گفته سیلوا، این مانورها توسط خود آمریکایی‌ها در حال انجام است. این اقدام منجر به لغو پرواز شش شرکت هواپیمایی به ونزوئلا و متعاقباً لغو قراردادهای آنها از سوی کاراکاس شد.



سیلوا توئیت اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره بستن فضای پروازی ونزوئلا را غیرقانونی خواند و گفت: او فقط مجاز به بستن فضای پروازی آمریکاست.



وی همچنین از بازداشت تعدادی از اتباع ونزوئلا در زندان‌های آمریکا «بدون داشتن جرم» خبر داد و خواستار بازگشت فوری آنها به کشور شد.



سفیر ونزوئلا از اجرای طرحی برای بازگرداندن داوطلبانه اتباع این کشور خبر داد و گفت: «از چندسال پیش تا سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۳۹۵۶ ونزوئلایی را به صورت رایگان به کشور بازگرداندیم و در تلاش هستیم هر شهروندی که به هر دلیلی از کشور خارج شده به کشور بازگردانیم.



وی همچنین اتهامات آمریکا مبنی بر مقامات ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر را به شدت رد کرد و با ارائه آمار رسمی آمریکا گفت: ۸۷ درصد مواد مخدر از سمت اکوادور به آمریکای شمالی می‌رود و تنها ۵ درصد از مسیر ونزوئلا عبور می‌کند.



سیلوا از توقیف و انهدام ۶۳ تن مواد مخدر و جلوگیری از ۴۱۵ پرواز قاچاق در کشورش خبر داد.



سفیر ونزوئلا در پایان از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه سخنگوی وزارت امور خارجه، قدردانی کرد و گفت: ایران نه تنها از ما، بلکه از تمام کشورهای مستضعف و جنبش‌های مقاومت در فلسطین و لبنان حمایت می‌کند.



وی با اشاره به وحدت مردم و نیروهای مسلح ونزوئلا، هشدار داد: ما به دنبال صلح هستیم، اما اگر مجبور به نبرد شویم، با تمام قوا مبارزه خواهیم کرد.



در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام دکتر سید محمد حسن طاهایی -مدیر دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه تهران- با بیان اینکه هر مجموعه‌ای با هر دینی اگر در مبارزه با ظلم فراگیر در عالم تلاش کند، بخشی از نقشه بزرگ خدا برای کمال بشریت را پیش می‌برد، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه ایران آماده هستند تا در «کارزار مبارزه» علیه امپریالیسم، به دولت و ملت ونزوئلا خدمات و همراهی‌هایی ارائه دهند.



وی در این نشست که با هدف اعلام همکاری و همبستگی بین دو ملت برگزار شد، با تشریح نقش حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: موضوع کار حوزه‌های علمیه، خبر از سعادت دنیا، آرامش واقعی، آزادی حقیقی، عدالت واقعی و سعادت جاودانه است. ما باور داریم تمام پیامبران، اولین اقدامشان تلاش برای آزادی مردم از مستکبران و ظالمان زمینی بود.



مدیر دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه تهران با اشاره به اشتراک مبارزاتی ایران و ونزوئلا، افزود: این انگیزه سبب شد که نهاد علم مذهبی در ایران، با کشوری که با امپریالیسم مبارزه می‌کند، دست دوستی، همیاری و هم‌سرنوشتی دهد. مقدمات کمال نهایی بشریت یعنی ظهور منجی موعود، اقداماتی است که دولت ونزوئلا، دولت ایران و مردم مستضعف دنیا علیه امپریالیسم انجام می‌دهند.



حجت الاسلام طاهایی در پایان، نامه‌ای را خطاب به «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، به سفیر این کشور تسلیم کرد و گفت: در این نامه، همراهی و دوستی خود و آمادگی‌مان برای انتقال فناوری‌های معنوی و فکری به ملت ونزوئلا را اعلام کرده‌ایم و درخواست می‌کنیم آن را به دست ایشان برسانید.