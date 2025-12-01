  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

ضربه اطلاعات سپاه به اخلالگران بازار؛ کشف ۱۰۰ تن نهاده دامی احتکاری

کرمانشاه- در ادامه روند تشدید برخورد با سودجویان اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه شهرستان قصرشیرین موفق شد محموله‌ای بزرگ شامل ۱۰۰ تن نهاده دامی از نوع سبوس را کشف و ضبط کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اجرای طرح‌های مقابله با احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور، سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهرستان قصرشیرین موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ نهاده‌های دامی احتکارشده شدند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، نیروهای اطلاعات سپاه پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی مستمر، به یک انبار مشکوک در شهرستان قصر شیرین دسترسی پیدا کرده و در بازرسی از این محل، حدود ۱۰۰ تن نهاده دامی شامل سبوس برنج را که به‌صورت غیرقانونی ذخیره و از عرضه به بازار خودداری شده بود، کشف و ضبط کردند.

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده است که با هرگونه اقدام سودجویانه که موجب اخلال در بازار، ایجاد نابسامانی در تأمین نهاده‌های دامی و فشار بر تولیدکنندگان و دامداران شود، به‌شدت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارزه با اخلالگران اقتصادی، قاچاقچیان و محتکران را به‌عنوان یک اولویت جدی و دائمی در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از همکاری مردم نیز استقبال می‌کند.

سازمان اطلاعات سپاه همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار و قاچاق، موضوع را از طریق تلفن شبانه‌روزی ۱۱۴ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

    • AE ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      حالا ۱۰۰ تن مگه چقدره؟ سازمان بازرسی کارش چیه؟ تعزیرات حکومتی عملا چه کاری میکنه؟ ادارات مگه حراست ندارن؟ به چه دردی میخورن اینا؟

