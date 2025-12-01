حسن پور: ۱۰۰ تن برنج برای تنظیم بازار مهاباد توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بایزید حسن پور در این زمینه افزود: برای مدیریت بازار و تأمین بهموقع نیاز شهروندان، ۱۰۰ تن برنج پاکستانی خریداری شده که اکنون در مرحله حمل قرار دارد و طی روزهای آینده وارد شهرستان میشود.
وی با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی از اولویتهای جهاد کشاورزی است، افزود: این محموله پس از ورود، در فروشگاههای منتخب شهرستان و در قالب طرح تنظیم بازار عرضه خواهد شد تا دسترسی شهروندان به برنج با قیمت مصوب تسهیل شود.
حسن پور اضافه کرد: قیمت این محموله با توجه به حذف ارز ترجیحی و بر اساس بررسی کارشناسی تعیین شده و نظارت بر رعایت نرخ مصوب و نحوه توزیع توسط گشتهای مشترک نظارتی انجام میشود.
حسن پور بیان کرد: رصد مستمر وضعیت بازار و تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم در دستور کار قرار دارد و در صورت لزوم، برای تأمین محمولههای جدید نیز برنامهریزی خواهد شد.
نظر شما