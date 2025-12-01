اولویت پرداخت وام ضروری؛ آغاز ثبت نام وام های ضروری و شهریه از ۱۳ آذر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به آغاز ثبتنام وامهای ضروری در نیمسال جاری اظهار کرد: اولویت پرداخت این وامها با دانشجویانی است که سال گذشته ثبتنام کردهاند اما هنوز مبلغ وام را دریافت نکردهاند.
اختصاص بودجه برای نوسازی خوابگاهها و توسعه زیرساختهای رفاهی
سرپرست صندوق رفاه دانشجویی همچنین از اختصاص بودجه ویژه برای تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاههای دانشجویی، سالنهای ورزشی و غذاخوریهای دانشگاه خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرحها، سطح خدمات رفاهی دانشگاهها به شکل قابلتوجهی بهبود یابد.
