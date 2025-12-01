  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

اولویت پرداخت وام ضروری؛ آغاز ثبت نام وام های ضروری و شهریه از ۱۳ آذر

اولویت پرداخت وام ضروری؛ آغاز ثبت نام وام های ضروری و شهریه از ۱۳ آذر

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت:اولویت پرداخت این وام‌ها(وام ضروری) با دانشجویانی است که سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز مبلغ وام را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به آغاز ثبت‌نام وام‌های ضروری در نیم‌سال جاری اظهار کرد: اولویت پرداخت این وام‌ها با دانشجویانی است که سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز مبلغ وام را دریافت نکرده‌اند.

اختصاص بودجه برای نوسازی خوابگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های رفاهی

سرپرست صندوق رفاه دانشجویی همچنین از اختصاص بودجه ویژه برای تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی، سالن‌های ورزشی و غذاخوری‌های دانشگاه خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، سطح خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به شکل قابل‌توجهی بهبود یابد.

اولویت پرداخت وام ضروری؛ آغاز ثبت نام وام های ضروری و شهریه از ۱۳ آذر

کد خبر 6673999
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها