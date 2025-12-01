کیهانیان: بازار بین بانکی یکی از عوامل مهم مولد تورم است

علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار بین بانکی بازاری برای تأمین کمبود نقدینگی موجودی یک بانک از طریق بانک دیگر است که یک تفاهم نامه بین بانکی محسوب شده و درصدهای سود بانکی حاصل از مبالغ جابجا شده مورد تفاهم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: افسارگسیختگی و عدم نظارت در این بخش ضمن مصادره نقدینگی در این بخش وظیفه اصلی بانک را که پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف جامعه است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر همین اساس بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات، حتی مصوب دولت مثل تسهیلات ازدواج، رهن خانه و غیره را ندارند.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از پی آمدهای این بخش، ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری است که از ائتلاف چند بانک به وجود آمده و نرخ سود ۴۰ درصدی را برای متقاضیان در برداشته و تورم را در جامعه نهادینه می‌کند.

کیهانیان ادامه داد: بازار بین بانکی ضمن افزایش ضریب تکاثر که یک امر خلق پول و نقدینگی کاغذی است، موجبات ایجاد تراست و کارتل‌های عظیم پولی را در هدایت کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی را ایجاد خواهد کرد، بدون اینکه پشتوانه‌ای برای این خلق پول وجود داشته باشد.