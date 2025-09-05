علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اهمیت ارتباط با چین و تقویت بریکس اظهار کرد: مثلث طلایی اقتصاد، امنیت و فرهنگ برای هر نظام سیاسی متصور است؛ تقویت این مثلث طلایی در ثبات و اقتدار بین‌المللی و داخلی مؤثر است. در نظم نوین جهانی که هم اکنون در حال شکل‌گیری است و در پنتاگون پُست مدرنیته با ۱۵۰ اصل مدیریتی شکل گرفته است.

وی پنج کشور دارای حق وتو در سازمان ملل را شکارچی در جهت منافع خود خواند و ادامه داد: این پنج کشور و ارتباط با آنها همواره بر مبنای منافع خود معطوف بوده؛ همچنین در حدود ۵۰ سال گذشته که پنتاگون دوره مدیریتی پُست مدرنیته را شکل داده؛ دنیا را برای خودشان تصور کردند و با تمام مظاهر اتحاد، انسجام و اقتدار مبارزه می‌کند.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی یادآور شد: اتحادیه بریکس می‌تواند به عنوان ابرقدرتی در برابر جریان سلطه تمامیت‌خواه که در حال مصادره تمام قدرت جهان به نفع خود هست، بیاستد. حتی کشورهایی که حق وتو دارند، مانند روسیه، فرانسه و آلمان تحت سیطره آمریکا هستند و از گزند تحریم‌ها و آسیب‌های نظامی احتمالی مصون نیستند؛ این فرصت خوبیست که اتحادیه بریکس بتواند بین کشورهای متحد خود مراودات اقتصادی را تسهیل کند و امپراتوری دلار را کاهش دهد و مبنای تبادلات اقتصادی را بر مبنای داشته‌های هر کشور منظور کند با تقسیم و متعادل کردن آنها در برابر جریان سلطه بایستد.

کیهانیان خاطرنشان کرد: شاهد خواهیم بود که گزند جریان سلطه در موضوع روسیه و اوکراین کاهش می‌یابد، تعرفه‌های سنگین وارداتی و صادراتی که ترامپ برای چین تعیین کرده در جریان اتحادیه بریکس تعدیل خواهد شد؛ ایران کشوری دارای منابع غنی است و از این قاعده مستثنا نخواهد بود، به سر پل مهم دنیا قرار دارد و توانایی فرهنگی و تمدنی و منابع غنی معدنی، نفتی و پتروشیمی می‌تواند مانند یک متحد همه سود برساند و هم سود ببرد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور که اخیراً در اجلاس شانگهای شرکت کرد، می‌تواند از دستاوردهای سودمند این اجلاس در مذاکره با کشورهای عضو سود ببرد، ادامه داد: تسهیل در در مراودات اقتصادی و کاهش اثرات امپراطوری دلار و کاهش قدرت سلطه و جریان پست مدرنیته که در جهان مستولی است، کاهش نفوذ جریان صهیونیسم و از همه مهمتر فعال کردن نهادهای بین المللی در ایجاد صلح، توازن قدرت و مطالبه اعضای سازمان شانگهای از سازمان‌های بین‌المللی برای توازن قدرت از جمله آثار همکاری با اتحادیه بریکس است.

کیهانیان با طرح این موضوع که در نظام سلطه کشورهایی که به تعبیری تاکنون شکار بوده‌اند حالا می‌توانند شکارچی شوند، تصریح کرد: اعضای بیریکس می‌توانند از سازمان‌های بین‌المللی موارد و مبانی که جریان سلطه آمریکا و تفکر صهیونیستی مانند عضویت NPT، رعایت نمی‌کنند را مطالبه کنند. همینطور عضویت در FATF را مطالبه کنند.

وی همچنین گفت: ایران به ویژه در غرب آسیا می‌تواند نقش به سزایی در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری و نظایر آن با کمک بریکس و شانگهای ایفا کند.