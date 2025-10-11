کیهانیان: کشورهای اسلامی از آتش بس به نفع مقاومت فرصت بسازند

علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر آتش بس در غزه را با وجود ایجاد فرصتی مغتنم برای حماس، غیر قابل اعتماد دانست و گفت: این آتش بس هر چند فرصتی برای حماس است اما اسرائیل قابل اعتماد نیست.

وی ادامه داد: سناریوی جنگ و صلح آمریکا برای درگیر کردن غرب آسیا در جنگ نابرابر توسط ایادی آمریکا به سرکردگی رژیم صهیونی در لبنان و آتش بس آن وبه دنبال آن سقوط سوریه و ایجاد انشقاق در خط مقاومت در مقابله با اسرائیل و اشغال سوریه و سپس کشتار در غزه و در ادامه تحولاتی که در عراق ایجاد شد.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: سناریوی جنگ و صلح منجر به حمله نافرجام به ایران اسلامی انجامید که با شکست مذبوحانه ایشان منجر شد و اکنون با اینهمه جنایت و نسل کشی در غزه تصمیم به اجرای بخش صلح ترامپ در این سناریوی از قبل طراحی شده است که کشتار توسط اسرائیل و توقف آن توسط ترامپ طرحی برای تطهیر جنایات آمریکای جنایتکار است.

این استاد دانشگاه افزود: البته احتمالاً رژیم صهیونی سرگرمی دیگری برای خود طراحی کرده و فرصتی ایجاد کرده تا نسبت به بازسازی و نوسازی خود اقدام کند و ترامپ هم در جهان به عنوان عنصری صلح طلب همچون رؤسای جمهور دیگر توافق مصر را رقم زده تا کمپ دیوید دیگری را به جهان عرب تحمیل کند.

کیهانیان در ادامه بیان کرد: این تهدید می‌تواند به عنوان یک فرصت برای کشورهای اسلامی در تجهیز و تقویت نیروی بازدارندگی مردم غزه در حملات بعدی باشد و مضاف بر این حتی می‌تواند به سقوط رژیم صهیونی به نفع جریان مقاومت و کشورهای غرب آسیا باشد.