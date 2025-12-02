عاطفه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی فوتسال زنان در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین اظهار کرد: از ابتدا میدانستیم که قرعه سختی داریم و انصافاً در بازی اول مقابل برزیل هم روز سختی را سپری کردیم. احساس میکنم برزیل میتواند قهرمان این دوره از مسابقات شود. درست است که ما مقابل این تیم چهار گل دریافت کردیم ولی باید پذیرفت که برزیل و ایتالیا جزو تیمهای برتر دنیا هستند. مقابل پاناما یک برد ارزشمند از لحاظ امتیازی به دست آوردیم؛ وگرنه این تیم فقط یک سال از تشکیلش میگذرد و طبیعی بود که بتوانیم مقابلش پیروز شویم.
وی افزود: بازی با ایتالیا را هم نیمه اول را عالی آغاز کردیم و مشخص شد که میتوانیم مقابل این تیم به پیروزی برسیم اما متأسفانه در نیمه دوم ورق برگشت و نتیجه تغییر کرد. این بازی نشان داد که میتوان مقابل تیمهای خوب هم نتیجه گرفت به شرطی که تمرکز کافی داشته باشیم.
این کارشناس فوتسال زنان افزود: نیمه دوم مقابل ایتالیا حرف و حدیثهای زیادی دارد؛ شاید برخی بگویند ما نیمه مربیان را واگذار کردیم. بله در نیمه دوم نقش کادر فنی پررنگتر است اما با توجه به اینکه خودم هم مربی هستم بر اساس تجربه میگویم که یک مربی واقعاً ممکن است تعویضهای درستی انجام دهد یا تیمش را به خوبی هدایت کند ولی نتیجه آن چیزی نشود که همه انتظار دارند. البته در جریان بازی کادری که همراه سرمربی است میتوانند بهتر ایفای نقش کنند چون مربی آن لحظه در حال تماشای دقیق بازی است.
وی در مورد تغییر کادر فنی بعد از جام ملتها عنوان کرد: ما با هر مربی که به جام جهانی میرفتیم این نتیجه را میگرفتیم. یکسری چیزها از اول برای همه روشن بود. مظفر وقتی آمد میدانست فقط چند ماه فرصت آمادهسازی دارد، احتمال برگزاری بازیهای تدارکاتی کم است و فرصتی برای جوانگرایی نخواهد داشت. با علم به همه این مسائل قبول کرد و آمد.
این مربی فوتسال خاطر نشان کرد: بنابراین حالا نمیشود این موارد را دلیل ناکامی شمرد چون از قبل هم مشخص بود. اما صادقانه بخواهیم نگاه کنیم نوع بازی تیم ایران در جام جهانی با جام ملتها تفاوت زیادی داشت. ما بازیهای خوبی در جام جهانی دیدیم در حالی که در جام ملتها فقط شاهد پاسکاری و شوت بودیم. مظفر مربی بزرگی است و حداقل یک سطح از مربیان قبلی بالاتر است.
رضایی در مورد تغییراتی که پس از جام جهانی باید در تیم ملی ایجاد شود، گفت: ثبات در کادر فنی مهمترین موضوع است و به نظرم در شرایط فعلی ادامه کار با مظفر ضروری و مناسب است. اما در ترکیب تیم باید تغییراتی شکل بگیرد؛ البته من مخالف نسلسازی کامل نیستم. ما فردی به نام فرزانه توسلی در تیم داریم که تا پنجاه سالگی هم میتواند به همین خوبی بازی کند؛ چرا باید به خاطر سن کنارش بگذاریم؟
او در پایان تاکید کرد: در دیگر بخشهای تیم ولی جوانگرایی لازم است. حتی برای حفظ لیگ برتر این کار باید انجام شود؛ وگرنه اگر قرار باشد همین بازیکنان در تیم ملی بمانند چرا باشگاهها هزینه کنند و هر سال چند هفته بازی کنند؟ از دل همین لیگ باید بازیکن تزریق شود به تیم ملی؛ حتی اگر بیتجربه باشند باید آنها را در مسابقات کماهمیت بسازیم تا شاید روزی در جام جهانی به میدان بروند.
