به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، فرزانه توسلی کاپیتان و دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از پایان دیدار آخر مرحله گروهی درباره عملکرد تیم و تجربه نخستین حضور در جام جهانی گفت: تمام تلاشمان را کردیم. گلی که من به ثمر رساندم حاصل زحمات کل تیم بود نه یک تلاش فردی. ما برای اولین‌بار در تاریخ در جام جهانی حضور یافتیم و هدفمان این بود که قدرت و توان واقعی دختران ایران را به نمایش بگذاریم.

او درباره شرایط رقابت‌ها و دشواری‌های گروه ایران توضیح داد: بازی بسیار سختی بود و در گروهی قرار گرفتیم که سطح رقابت در آن بالا بود. تیم ما شایستگی زیادی نشان داد اما واقعیت این است که به دیدارهای بین‌المللی بیشتری نیاز داشتیم تا تجربه و آمادگی‌مان در این سطح افزایش پیدا کند.

توسلی با حسرت از عدم صعود تیم گفت: حیف شد که نتوانستیم پیروز شویم. هدف بزرگ ما عبور از این گروه سخت بود؛ اما این‌بار محقق نشد. با این حال ما با تمام وجود جنگیدیم و دستاورد بزرگی برای فوتسال زنان ایران ثبت کردیم.

کاپیتان تیم ملی در پایان تأکید کرد: این تازه آغاز راه است. دختران فوتسال ایران ظرفیت‌های بزرگی دارند و مطمئن باشید با ادامه این مسیر و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر در سال‌های آینده نتایج بسیار بهتری رقم خواهیم زد.