به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۵ به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد. این باخت باعث شد ملیپوشان کشورمان از صعود به مرحله بعدی بازبمانند و از ادامه رقابتها کنار بروند.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از حذف از مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی اظهار کرد: فکر میکنم نیمه دوم بازی برای ما مشکلساز شد و نتوانستیم کنترل لازم را داشته باشیم. اما نباید فراموش کنیم در چه گروه دشواری حضور داشتیم. ما مقابل تیمهای اول و هفتم دنیا جنگیدیم و من به تکتک بازیکنانم افتخار میکنم که واقعاً خوب بازی کردند. نباید از یاد ببریم که فقط چهار ماه برای این مسابقات آمادهسازی داشتیم و با این حال بچهها فراتر از انتظار ظاهر شدند.
وی افزود: عملکرد ما در اینجا باعث تحسین همه شد. باید به آینده فکر کنیم و از همین حالا برنامهریزی برای نسلسازی و حضور قدرتمند در جام جهانی بعدی را آغاز کنیم. تلاش ما باید این باشد که جایگاه خود را در بین قدرتهای فوتسال جهان حفظ کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با تاکید بر اینکه مقابل بهترین های جهان نمایش خوبی داشتیم، گفت: عملکرد ایران در جامجهانی دور از انتظار بود.
