به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۵ به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد. این باخت باعث شد ملی‌پوشان کشورمان از صعود به مرحله بعدی بازبمانند و از ادامه رقابت‌ها کنار بروند.



شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران پس از حذف از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی اظهار کرد: فکر می‌کنم نیمه دوم بازی برای ما مشکل‌ساز شد و نتوانستیم کنترل لازم را داشته باشیم. اما نباید فراموش کنیم در چه گروه دشواری حضور داشتیم. ما مقابل تیم‌های اول و هفتم دنیا جنگیدیم و من به تک‌تک بازیکنانم افتخار می‌کنم که واقعاً خوب بازی کردند. نباید از یاد ببریم که فقط چهار ماه برای این مسابقات آماده‌سازی داشتیم و با این حال بچه‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدند.



وی افزود: عملکرد ما در اینجا باعث تحسین همه شد. باید به آینده فکر کنیم و از همین حالا برنامه‌ریزی برای نسل‌سازی و حضور قدرتمند در جام جهانی بعدی را آغاز کنیم. تلاش ما باید این باشد که جایگاه خود را در بین قدرت‌های فوتسال جهان حفظ کنیم.