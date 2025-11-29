  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

جام جهانی فوتسال زنان؛

شکست تلخ ایران مقابل ایتالیا و پایان رویای یک‌چهارم نهایی

تیم ملی فوتسال زنان ایران با شکست برابر ایتالیا از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی باز ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان در سومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ برابر ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز بماند.

الهام عنافچه در این دیدار برای ایران گلزنی کرد.

تیم ایران در بازی نخست مقابل برزیل شکست خورده بود و در دومین دیدار برابر پاناما به پیروزی رسیده بود و در نهایت در سومین دیدار خود در مرحله گروهی با شکست برابر ایتالیا نتوانست به دور بعد صعود کند.

برزیل و ایتالیا به ترتیب به عنوان تیم اول و دوم گروه D به مرحله حذفی راه پیدا کردند.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران به عهده شهرزاد مظفر است.

