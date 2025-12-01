مأموریت پزشکیان به رئیس کتابخانه ملی برای پیگیری روند درمان فانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلامرضا امیرخانی، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مأمور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود کامران فانی نویسنده برجسته کشورمان کرد.

شایان ذکر است، کامران فانی، نویسنده، مترجم و نسخه‌پژوه برجسته کشورمان، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیئت علمی دانشنامه تشیع است که از چندی قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

با توجه به سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه ملی، رئیس جمهور ضمن آرزوی بهبود و سلامتی برای وی، رئیس کتابخانه ملی را مأمور رسیدگی به امور مربوط به درمان، نگهداری و بهبود ایشان کرد.