به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، با پیگیری‌های مستمر علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه و در جریان جلسه‌ای که با حضور هدایت‌الله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد، روند بررسی معیارها و مستندات حرفه‌ای‌سازی استقلال به پایان رسید.

پس از احراز تمامی الزامات تعیین‌شده از سوی فدراسیون و رفع کامل موانع اداری و ساختاری، مجوز حرفه‌ای‌سازی باشگاه استقلال رسماً صادر شد.

این مجوز، گامی مهم در مسیر توسعه سازمانی و حضور مؤثرتر استقلال در عرصه حرفه‌ای فوتبال محسوب می‌شود و به ارتقای جایگاه این باشگاه در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی کمک خواهد کرد.