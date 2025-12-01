  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

مجوز حرفه‌ای‌سازی استقلال صادر شد

مجوز حرفه‌ای‌سازی استقلال صادر شد

با اعلام باشگاه استقلال مجوز حرفه‌ای‌سازی آبی‌ها از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، با پیگیری‌های مستمر علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی این باشگاه و در جریان جلسه‌ای که با حضور هدایت‌الله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد، روند بررسی معیارها و مستندات حرفه‌ای‌سازی استقلال به پایان رسید.

پس از احراز تمامی الزامات تعیین‌شده از سوی فدراسیون و رفع کامل موانع اداری و ساختاری، مجوز حرفه‌ای‌سازی باشگاه استقلال رسماً صادر شد.

این مجوز، گامی مهم در مسیر توسعه سازمانی و حضور مؤثرتر استقلال در عرصه حرفه‌ای فوتبال محسوب می‌شود و به ارتقای جایگاه این باشگاه در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی کمک خواهد کرد.

کد خبر 6674415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها